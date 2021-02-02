21歲莊姓女歌手透過選秀節目出道，上月才發行首張個人單曲，沒想到昨晚她和姐姐發生爭吵，父親介入後竟氣到狠打2巴掌，莊女嚇得急忙前往家裡附近的警局報案，目前她已經搬往其他地方暫住，身分也遭到起底，是曾參加過《聲林之王》的莊凌芸。

昨晚莊凌芸和姊姊發生爭吵，父親竟一氣之下狠甩她2個巴掌，她嚇得打給住在桃園的媽媽求救，並在母親的指示下前往家裡附近的派出所報案，現在已經搬過去和母親同住，今日再返回派出所申請緊急保護令，也拒絕再和父親有任何溝通接觸，警方目前也還在調查中。

莊凌芸日前才和爸爸上節目《同學來了》，提到單親家庭的辛苦，過去還曾透露，再小學四年級時，爺爺因為受癌症折磨，連她都不認得，因為如此，她支持安樂死，小小年紀卻非常懂事，為家人著想，沒想到如今卻爆出家暴，也讓粉絲十分擔心。

據《三立新聞網》報導，莊凌芸的經紀人也回應，「凌芸因家中事務與家人發生口角，經詢問問題已解決。目前凌芸也在調整自己的心情。這段時間家人們也在為此事進行溝通及了解。因爲是家人間的相處關係，所以也請大家讓他們保有隱私，讓凌芸及她的家人們一同去面對解決。」

(中時新聞網)