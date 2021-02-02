中華航空為讓標示增添台灣意象，在全新的777F雙引擎全貨機隊上設計新塗裝，把台灣的圖案藏在貨運標誌「CARGO」的C中，但引起各界批評傳達不清，且會把C聯想成「CHINA」。交通部長林佳龍接受《寶島全世界》主持人鄭弘儀專訪時表示，華航設計太保守，不符合社會的期待，他個人也不滿意，希望華航未來在客機塗裝上，能多聆聽各界聲音。

林佳龍接受寶島聯播網節目《寶島全世界》專訪，暢談過年國內旅遊以及春節的交通疏運，並談及華航含台灣意象的新塗裝。林佳龍說，華航身為上市公司，他能理解所面對的多方壓力以及未來航線的規劃，但還是希望可以做出符合大眾期待的設計。

林佳龍表示，在設計公布前3天，華航有告知交通部設計圖案為何，當時就提醒這樣的圖案後續可能會引發的爭議，像是台灣被「C」吃掉了，但華航回應會和社會說明，並承擔各方的指教與批評。林佳龍說，這次的貨機設計他的確不滿意，接下來的客機塗裝應該要有更清楚明白的台灣意象，而且不要和「CHINA」混淆。

鄭弘儀好奇「CARGO」塗裝的貨機，是否己飛過中國、香港，林佳龍坦言「還沒」，給華航一點時間考慮業務需求決定飛到哪裡。而含有台灣識別的客機預計什麼時候會出來，林透露，預計會在今年6月的時候推出。

至於華航的英文名稱「CHINA AIRLINES」是否有改名的可能性？則因為涉及到國際民航組織的規定，當初是用「CHINA AIRLINES」的名字取得航權，改名後能否直接延用則是另外一個議題，而且若要改名勢必會面臨來自大陸的施壓，近而影響到台灣飛往大陸、甚至是大陸以外其他國家的航權。

林佳龍強調，航權是對等與互惠的，如果大陸不讓台灣的飛機飛到大陸，那台灣也要有志氣，雙方在談判、角力的時候，不能一味挨打，他說台灣並不想破壞現狀，只是要避免混淆，無涉統獨，何況2000年以前，中共都是以「台灣」稱呼，如今卻是不斷得寸進尺醜化台獨，不只對「台灣」2字敏感，連「陳時中」3個字也不說，一直「這位、那位」，代表對方對自己沒有信心。

林佳龍認為，在台灣跟中國的談判角力下，國人一定要有共識，要讓台灣不被中國代表，如果對方只要對我們有一點小動作，大家就轉頭罵自己政府，那只會讓對方得寸進尺，所以對外呼籲舉國人民要有一致的想法。

(中時 )