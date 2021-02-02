資深媒體人趙少康昨表態睽違27年後將重返國民黨，2日透露將參選國民黨主席，更表示是前高雄市長韓國瑜力勸他出馬，韓國瑜也在臉書發文表態，強烈支持趙少康，形同「韓趙結盟」。據入口網站Yahoo所做「黨主席」最新民調顯示，趙少康獲得40.8%支持度、前新北市長朱立倫獲得12.7%、現任黨主席江啓臣10.3%、新北市長侯友宜拿到9.6%。

資深媒體人 趙少康。(圖/本報資料照)

據《Yahoo奇摩》今(2日)舉辦「Y民調」，以最「期待誰來當國民黨黨主席？」為題，詢問廣大網友看法，投票時間為2月2日至7日，截至2日晚間8時10分為止，共有近1萬3千名網友投票。

前高雄市長韓國瑜。(圖/本報資料照)

在7個可能候選人選項中，趙少康獲得40.8%支持度、前新北市長朱立倫獲得12.7%、現任黨主席江啓臣獲得10.3%、新北市長侯友宜拿到9.6%、前高雄市長韓國瑜亦獲得8.7%、前台北縣長周錫瑋3.1%、國民黨智庫副董事長連勝文1.9%。此外，選擇其他和都不期待分別佔1.2%和7.4%，不知道/沒意見者4.3%。

國民黨主席江啟臣。(圖/本報資料照)

值得注意的是，民調也調查，若「趙少康當國民黨黨主席，國民黨有機會少康中興嗎？」，目前呈現結果，「非常高31.1%」、「算高26.1%」，認為「算低9.4%」、「非常低24.6%」，「不知道/沒意見8.8%」。

Yahoo網路投票。(圖/翻攝自 YAHOO投票網站)

前總統馬英九2日也回應，國民黨主席的選舉有兩項法規，首先是國民黨的黨章，而黨章對於選舉過程，是規定在黨主席選舉辦法裡面，根據黨主席選舉辦法，候選人資格是限於中央委員與中評委，但黨員須具有1年黨齡才能參與投票。不過，前2年因為參加黨主席補選的人選有6、7人之多，為了怕有人頭黨員，特別規定投票人要有1年的黨齡的規定，也適用於候選人，所以才會出現這樣情況。

(中時新聞網)