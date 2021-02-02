皮膚科醫師分享，近日她被患者布滿密密麻麻「黑胡椒鹽」的內衣給嚇傻。(蔡逸姍提供)

自古以來勤儉持家是一種美德，不過貼身衣物最好不要省過頭，小心連健康也一起省掉了！皮膚科醫師蔡逸姍表示，近日看診時，患者老公突開口求醫師勸妻子不要再穿「發霉的衣服」。醫師細看照片後，果然被布滿密密麻麻「黑胡椒鹽」的內衣給嚇傻。

蔡逸姍分享，近日診間來了一位約60歲的婦女，要治療小腿上的皮膚炎，不過看完診後，一旁的先生卻突然開口，「醫師，你可以跟她說發霉的衣服不要再穿了嗎？」他更拿出手機秀照片給蔡逸姍看，只見一件發黃的內衣，上面有著像「灑滿黑楜椒鹽」般，密密麻麻的黑點。面對如此驚恐的畫面，醫師還是給出不失禮的建議，「這的確是該丟掉了，對皮膚不好」。

「醫師，這個穿了皮膚會不好吧！」先生問。另一頭的太太則說，「醫師，這個又沒有破洞，應該不用丟掉吧！」對此，蔡逸姍心想這位太太具有相當勤儉的美德，並表示，「內衣不是要等破掉才汰換。這些黴菌有可能會刺激皮膚、造成皮膚紅癢。尤其胸部肌膚是特別敏感脆弱的。如果不把發霉內衣汰換掉，健康代價可不小！可別因小失大。」

聽完醫師解說後，太太才終於讓步表示，「好…我回去就丟掉啦」。一周後的回診，蔡逸姍除了詢問發炎情況，也再次確認發霉內衣有沒有丟掉，婦人連忙點頭說，「丟掉了丟掉了！」不過先生卻又再度開口，「醫師，你可以跟她說發霉的內褲不要再穿啦！」讓蔡逸姍差點昏倒。

(中時新聞網)