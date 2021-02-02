寒假才開始，中小學新生入學話題已備受家長關注，彰化縣今年學生總量管制學校數高達11所，校數創下近10年來新高紀錄，包括1所國中、10所國小，其中秀水鄉明正國小睽違6年再入列，是全縣唯一不在8大市鎮內的國小。

彰化縣多數學校約在下學期開學後、2月底前就會寄發新生入學通知單，家長們在3月上旬就會陸續收到；為了方便各校提早辦理報到，同時讓家長及早因應，也讓新生超額學校有充裕的轉介作業時間，近年總量管制名單愈來愈早公布。

今年總量管制學校與新生核定班級數，包括彰化市彰興國中17班、南郭國小14班、大成國小6班、信義國中小國小部4班，和美鎮和仁國小5班、和東國小7班，鹿港鎮鹿東國小10班、員林市員東3班、育英5班、溪湖鎮湖北國小5班，與秀水鄉明正國小6班；其中，104學年度曾列入總量管制學校的明正國小，睽違6年再度入列。

1963年創校的明正國小位在台19線省道彰水路旁，位置並非在秀水鄉市區，原本定位僅是秀水國小分校，去年底才動工興建創校以來的第一座活動中心，讓師生有更舒適安全的活動與集會場所。學校多年來維持新生6班，近3年更增為7班，連帶專科教室也必須轉為班級教室，目前全校已達39班容納上限，成為全鄉6所國小中的最大校。

明正國小校長盧焜煌不諱言，真正在學區內設籍並實際住居的新生數約僅4班，但學校團隊用心辦學，發展語文特色課程、食農教育，教師們教學有口碑，在生活與品格教育，更深獲家長信賴肯定。

依教育處公告管制辦法，管制學校國小新生每班上限29人，依設籍先後排序登記入學，額滿後只能轉出不能再轉進，設籍同一門牌號碼除非有2戶以上居住事實，否則僅以1人為限，新生有兄弟姊妹在學者可優先登記入學；實際以各管制學校公告之作業要點為準。

(中時 )