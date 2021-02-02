在老一輩人的觀念裡，都希望兒女結婚後趕快生子抱孫，但大陸一對夫婦因為丈夫性功能障礙，不能生小孩，偏偏婆婆急著想抱孫，竟然將腦筋動到「借種生子」，逼迫媳婦與丈夫的堂哥行房，以完成抱孫的心願，雖然人妻後來生了一名女嬰，可是家庭並未因此圓滿幸福，反而因為丈夫心理不平衡，頻頻對妻子施暴，最後被迫選擇離婚，結束這段地獄般的婚姻。

小李（化名）與26歲小娟（化名）結婚之後，小倆口就想生個孩子，可是幾個月過去，小娟的肚皮一直沒動靜，去醫院檢查，結果身體沒問題可以生，後來證實不能生的原因出在小李身上，而且完全無法治療。

小李為了要有小孩，曾想做人工授精，但遭到母親強烈反對，理由是，不放心陌生人的種，隨即提出「借種生子」辦法，借堂哥的種。夫妻倆一度強烈反對婆婆的建議，後來家人輪番上陣說服，小李最終受不了長期疲勞轟炸答應，接下來就與家人說服小娟。

小娟後來承受不了丈夫的施壓，忍辱與丈夫的堂哥行房，也如願懷孕，10個月後，小娟生了一名女嬰，沒想到，丈夫又開始心理不平衡，他認為女兒不是自己親生的，而且又是一個女孩，於是開始頻頻對妻子施暴，小娟最後心灰意冷，選擇結束這段地獄般的婚姻。

在大陸山東日前也發生一起「借種生子」案例，一對夫妻婚後多年沒有孩子，到醫院檢查後證實丈夫是不孕男，因為想要有個小孩，就找堂哥「借種」，讓他與妻子上床做愛，雖然人妻後來懷孕，並產下1名女嬰，不料丈夫卻懷疑妻子與堂哥有暖昧，逼她離婚，還將母女趕出門。

(中時新聞網)