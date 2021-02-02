香港經歷新冠肺炎疫情逾一年，零售業被摧殘，港府統計處2日公布2020年12月的零售業成績，較2019年同月下跌13.2％，已連續下跌23個月，2020全年較2019年下跌24.3％，是有紀錄以來最大年度跌幅，其中以高消費品最受影響。

港府公布2020年12月的零售業銷貨額臨時統計數字為314億港元，較2019年同月下跌13.2％，跌幅再次拉大至雙位數，而2020年全年的零售業總銷貨價值的臨時估計為3,265億港元，較2019年全年下跌24.3％，而總銷貨數量的臨時估計則下跌25.5％。

各消費類別方面，與2019年12月同時期比較，去年12月的酒類飲品及煙草銷貨價值跌幅仍舊最大，按年下跌70.5％；其次藥物及化妝品，下跌40.9％；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，下跌40.8％。全年比較下，仍以這三大範疇跌幅最大，酒類飲品及煙草跌68.2％；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，下跌54％；藥物及化妝品，下跌50％。全年以來只有必需品有升幅，新鮮或急凍魚類及禽畜肉類與新鮮蔬果分別升了12.9％與17％，另外超級市場貨品與傢具及固定裝置亦有上升，分別升9.7％與0.4％。

港府發言人表示，受第四波疫情和社交距離措施影響，12月零售銷售的跌幅擴大，2020年全年合計下跌25.5％，是有紀錄以來最大的年度跌幅，反映疫情對與消費相關活動造成嚴重衝擊，並指出在訪港旅遊業冰封及本地疫情持續下，零售業的經營環境在短期內仍然充滿挑戰，疫情盡早受控是至關重要。

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，今年剛過去的1月，香港街上人流多，但在經濟不景與社會氣氛影響下，市民消費意願弱，購物審慎，因此業界仍對農曆新年前兩星期至初四的生意仍抱較悲觀的看法。

(中時 )