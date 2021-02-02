特斯拉公司因前景看好股價大漲，使創辦人伊隆馬斯克(Elon Musk)一躍成為全球首富。不過剛剛傳來壞消息，美國政府網站上發布了一則「產品召回」的新聞，特斯拉公司已同意回收13萬4951輛Model S和Model X，因為這兩型車的觸控面板可能會失效。

路透社報導，美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration）在1月13日，給特斯拉公司的正式信函中提出「召回要求」，原因監管單位認為2012~2018年出廠的Model S，以及2016~2018年出廠的Model X，有潛在的安全問題。

交通安全管理局表示，特斯拉採用的觸控面板要是故障或失效，有可能帶來重大的安全問題，包括後視、倒車攝影看不到畫面，或是擋風玻璃的除霧除霜系統無法啟用，在天候不良時，這會降低駕駛員在惡劣天氣下的視野，自然造成行車安全問題。

(中時新聞網)