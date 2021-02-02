苗栗市公所在貓貍山公園種植50株梅花，近日陸續綻放，雪白花朵點綴枝頭，讓散步民眾感到心曠神怡。（何冠嫻攝）

苗栗市貓貍山公園有梅樹、櫻花樹、李花、台灣欒樹、紫藤等多樣樹種，依時序盛放營造不同景致，苗栗市公所在公園入口涼亭起沿步道兩旁種植50株梅樹，現已逐漸綻放，朵朵雪白梅花迎賓，讓運動、散步的大人小孩感到心曠神怡，後期將有櫻花妝點公園景致，紫藤也將依序綻放，營造不同景致迎接新年。

苗栗市長邱鎮軍表示，春節將近，貓貍山公園與功維敘隧道迎來梅花花季，雪白的梅花妝點著樹梢，微風輕拂落下的雪白花瓣更是浪漫至極，後續還有李花、杜鵑接續盛開，在功維敘剛種植的粉紅風鈴木則預計明年將全面綻放，為貓貍山打造1年四季不同的花期景致。

邱鎮軍表示，因應疫情影響，民眾走春避免前往人潮眾多地方，可到苗栗市的戶外景點，探訪功維敘隧道、欣賞梅花景致、品嘗在地客家美味料理，夜幕垂降，三角公園、苗栗火車站、公所前廣場、經國路、中正路，及府前路還能欣賞炫麗奪目的(火旁)龍街道燈景藝術，體驗不一樣的過年氣氛。

(中時 )