新北市海山警分局交通分隊警員陳禾星於日前下午獲報至轄區文化路與民生路口，協助處理交通事故，處理完畢欲返回分隊時，一旁有位民眾突然上前表示，「警察先生，可以幫幫我嗎？」

見該民眾表情略顯怯弱，欲言又止，陳員便主動關懷與耐心詢問；該民眾向陳員表示因罹患恐慌症，疑似病症發作，卻忘了攜帶處方箋藥物出門，要回家時身體感到不適，且手腳癱軟無力。陳員見其臉色蒼白，立即詢問是否需要協助送醫或通報救護車到場，惟該民表示若至公眾場合，可能會造成病症趨於嚴重，只需返家服用藥物休息即可。

陳員聽到後，則立即聯絡家屬並確認住址，便協助載送返家。該民家屬表示，其子本身領有輕度障礙手冊，極易陷於恐慌，經常有身體不適的情況；這次可能是沒有服用藥物控制，才臨時發作，家屬對於陳員的即時協助感到非常窩心，感謝之情溢於言表。

分局長李忠萍表示，陳員熱心服務，且有耐心關懷患有恐慌症狀的民眾，進而聯繫家屬並協助返家，非常值得讚許，作為同仁的楷模；此外，也提醒在高壓力的社會環境中，有精神困擾狀況的人比想像中的多，社會大眾應抱持著關懷、保護與包容的精神，傳遞正面能量，以營造友善的居住環境。

(中時 )