賞櫻旺季將到來，即便今年無法飛往日本、韓國欣賞櫻花，全台各地每年2月也都陸續染上浪漫粉色，民眾可趁此時一探不輸國外的櫻花美景。搭上賞花熱潮，雄獅旅遊挑選出今年全台5大賞櫻聖地，依序為武陵農場、阿里山、九族文化村、新竹山上人家、司馬庫斯，並推出許多超值賞櫻行程，讓民眾輕鬆來趟夢幻的粉色花季之旅。

「2021武陵農場櫻花季」將於2月12日大年初一起開跑17天，武陵櫻花區共有200公頃，包括台灣原生山櫻花、霧社櫻、紅粉佳人等10多種不同品種，2.1萬株櫻花綿延於3公里長的步道，每年花季都吸引數十萬旅客上山追櫻，今年更跨了春節及228兩大連續假期，主辦單位規劃場內總量管制、道路交通管制、團客預約實名制入場、公共運輸接駁等人潮疏運措施，期間每日進場人數有上限，並限定農場內住宿、團體旅客或搭乘大眾運輸的民眾才能入園。

看好武陵農場的高人氣，雄獅旅遊整合交通及周邊飯店等資源，推出多組1至3日的賞櫻超值行程，天天都有團體出發，且提供花季期間武陵農場保證入園服務，也保證入住武陵富野度假村、武陵賓館和梨山賓館等超級稀少的山上飯店，除了台北出發外，也有由高雄、台中出發的行程，對北、中、南的民眾來說都十分便利。

雄獅旅遊在花季期間預計推出超過50條豐富遊程供旅客選擇，其中，天天出發、保證入園並有專人導覽的1日遊每人1499元起；含住宿住宿礁溪溫泉旅館的武陵賞櫻2日遊每人1999元起，賞櫻泡湯一次滿足，挑戰市場最超值；而住宿山上最頂級武陵富野渡假村，體驗高山音樂會、觀星活動，2日遊每人7699元起；還有適合親子族群的「露營賞櫻夢幻團」2日5990元起，由專人準備日本頂級帳篷品牌裝備，輕鬆就能在一片粉紅的櫻花林下體驗露營樂趣、觀看滿天星斗，清晨還有機會有看到夢幻的櫻吹雪的美麗景致。

到了3至4月初春，阿里山堪稱賞櫻勝地，主要花種包括山櫻花、吉野櫻、八重櫻，整片粉色花海相當壯觀，也是年度備受期待的櫻花季盛事。雄獅旅遊自去年起獨包阿里山林業鐵路阿里山號冷氣列車廣受好評，列車行程特別安排嘉義至奮起湖路段，獨特的錐狀山形，經過「螺旋狀三迴旋」登山鐵道到達山頂，並停留獨立山觀景台，不僅能欣賞獨特的鐵道景觀、遠眺嘉南平原風光，另外還安排林鐵處專業導覽志工隨車解說阿里山鐵道百年歷史，引領遊客深入了解林業文化。

雄獅旅遊針對武陵農場賞櫻行程，推出團體保證入園之方案。（雄獅旅遊提供）

阿里山鐵道遊的行程特別準備雙主餐奮起湖便當，加碼傳統愛玉、草仔粿，以在地特色食物滿足旅客味蕾，在櫻花季期間更和林務局合作規劃蒸汽火車櫻花季獨包旅遊模式，安排主線火車與支線蒸汽火車遊程，讓民眾可以搭乘「百年國寶-蒸汽火車」檜木列車欣賞櫻花美景，賞粉紅春櫻阿里山、唯美風鈴木，入住文山賓館2日每人6999元起。

對於攝影愛好者，雄獅旅遊也請來攝影達人韋琪老師參與遊程，帶領學員拍攝阿里山櫻花季盛開期、古董級蒸汽火車，以及銀河、日出、隙頂夕陽雲海、抱石神木，阿里山美景ㄧ次打包，還能入住花季一房難求的阿里山閣飯店或神木賓館，達人帶路2日每人9400元起。

此外，南投的「九族文化村」榮登日本櫻花協會授證為日本海外「櫻花名所優選之地」，也是日本櫻花協會繼1990年在日本國內認證出｢日本さくら名所100選｣後首次海外認證櫻花名所，因此九族文化村的櫻花勝景與日本百大賞櫻名所齊名，雄獅也結合了九族賞櫻及日月潭遊湖的2日遊程只要3199元起，還可遊訪中社鬱金香及日月潭紅茶工廠；而九族文化村結合清境農場的雙花季全攻略之旅，一次可賞九族及農場的櫻花，並住宿清境農場周邊特色民宿，2日遊4799元起。

竹苗地區的山林，也有如司馬庫斯、山上人家等景點，野生山櫻花綻放於群山環繞中，司馬庫斯賞櫻2日遊，住宿5星新竹老爺酒店，品嘗客家無菜單料理，每人只要2899元起；台南出發的遊程可到山上人家祕境賞櫻，走訪北埔老街、白蘭竹林古道、銅鑼炮仗花海公園、鯉魚潭水庫觀景臺等熱門景點，2日遊只要3199元起。

「九族文化村」受日本櫻花協會授證為日本海外「櫻花名所優選之地」。（雄獅旅遊提供）

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