國民黨發動割萊委罷免案後，民進黨也傳出準備罷免國民黨主席江啟臣、副祕書長謝龍介及革實院長羅智強等人立委及議員職務。對此，謝龍介表示尊重民意；而民進黨台北市議員王世堅則認為這可能是氣話，直言民進黨不會這麼做，並指此舉毫無正當性。

對於被點名罷免，謝龍介今(2日)在政論節目《平論無雙》中表示，如果他們發動罷免，成功率也很高，而謝龍介也很清楚他被點名的理由，並指自己最近宣傳反萊豬讓執政黨很不爽，而若要基於此理由對他發動罷免，只要是在制度裡面去運作，他表示都尊重。

謝龍介更直言，他不會害怕罷免，因為民意很清楚，「我和他們站在一起，我替他們講話，替他們幫政府討價還價，最後罷免的時候他們先出來投這票，我就要認啊，這沒什麼」。

對此，王世堅則表示，民進黨不會這麼做，這可能一時之間的氣話，罷免和選舉是人民至高無上的權利，擔任民選公職要接受要、遵守，但罷免要通過一定要有正當性，他並指出，高雄市議員黃捷和立委陳柏惟、吳思瑤的罷免行動都毫無正當性。

王世堅指出，社會有最基本的正義防線，沒有正當性的事情，不管選區藍綠比例如何，都不會通過，但先前王浩宇的罷免案， 即便藍綠比例倒過來，都會通過，因為他觸犯了社會善良，王世堅還強調，目前被點名要罷免的民代，在問政和地方服務上口碑都不錯，若有人發動罷免，發起的人或政黨可能有問題。

王世堅也說，謝龍介在的議員任內，是認真在做，即便謝龍介的政治立場和他對，但他認為要罷免謝龍介，就和罷免黃捷等人一樣，是沒有正當性的。

(中時新聞網)