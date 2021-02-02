昨天輸球落淚，被教練李台英認為不該把情緒加諸球隊的陽明高中高三前鋒李若瑋，今天對上普門高中坐了三節板凳，第4節把握機會證明自己，單節進帳11分，幫助陽明高中65比61力克普門高中。
李若瑋在109學年HBL女子組8強賽前兩戰合計只得4分，昨天飲恨北一女中，單場得分掛零且發生4次犯規的她沮喪落淚，李台英認為她身為學姐，不該將情緒加諸在隊友身上，而是應該要鼓勵大家走出輸球心情，如果無法帶領學妹，就等於失去出賽資格，因此昨天對普門讓她從替補出發。
一直等候上場機會的李若瑋，決勝節終於得以盡一己之力，比賽倒數4分33秒兩罰俱中，幫助陽明51比51追平比數，接著在比賽剩3分47秒補上一記三分球，使陽明超前3分，這一段時間陽明拉出12比0攻勢，雖然普門也努力想扳回，但最終陽明還是以4分之差奪勝。
李若瑋此役所有得分都在第4節獲得，她說：「我應該要更早跳出來的。比賽尾聲我也不斷跟隊友喊聲再堅持下去，很開心可以幫球隊拿下勝利。」
(中時 )
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