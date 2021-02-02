去年11月上市的SONY PS5遊戲機，引爆全球粉絲瘋搶，連品牌生產國日本都供不應求。大批「P粉」不畏新冠疫情，一聽到有店家要賣，顧不得東京都還在實施緊急宣言，衝進店家擠破頭，只為了入手PS5，瘋狂行徑令人搖頭。

位在秋葉原的一家大型連鎖量販店，日前宣布釋出PS5現貨，但因未限定資格，只說發號碼牌，許多玩家抱持希望趕到現場，人潮完全無視官方要求的防疫措施、社交距離，時間一到，擠爆店家，連櫃檯都破了，驚動警察到場維持秩序，活動只開始15分鐘隨即取消。

看在飽受疫情困擾的日本人眼中，這群為了買PS5的粉絲，跟敢死隊沒什麼兩樣，網友諷「可以被感染，不能沒有PS5啊」、「政府不讓我們出門，在家不打電動要幹嘛」、「居家隔離14天，玩PS5剛剛好」。

現實是，日本首相菅義偉2日晚間召開記者會，宣布10都府縣實施中的緊急宣言，將延長一個月至3月7日；栃木縣因疫情獲得控制，預計本月7日解除。

日本疫情自去年底再度惡化，上月8日起，關東地區包括東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣等地，率先實施緊急宣言；13日起再加入大阪府、愛知縣等7府縣。由於新增患者人數有下降趨勢，日本政府決定延長，盼進一步控制疫情。

(中時新聞網)