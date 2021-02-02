據三位知情人士人透露，美國總統拜登正在考慮要提名前芝加哥市長拉姆．艾曼紐出任美國駐中國大使。不過其中一位知情人士也表示，拜登政府官員曾與艾曼紐討論過出任美國駐日本大使的職務，駐節日本也可能是這位前總統歐巴馬的白宮幕僚長另一項選擇。

據美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）報導，艾曼紐是民主黨的知名人物，除了曾在歐巴馬總統時期擔任過白宮幕僚長，其言辭犀利的從政風格有如在街頭進行抗爭的社運人士。他有時也會與民主黨號稱進步人士發生衝突，如果擔任大使執行外交官任務，可能會引來不少批評。但是拜登現在有數十個必須優先派任的駐使節，考慮把他先放到重要的國家擔任大使，這必須在近幾周內全部完成。

艾曼紐爾曾經擔任美國眾議院議員，在歐巴馬時期被延攬成為白宮幕僚長，2010年因參選芝加哥市長而辭去幕僚長職務，最後如願在2011年2月22日當選，成為首位猶太裔芝加哥市長。2019年卸任後，艾曼紐加入拜登競選陣營，曾被拜登考慮出任交通部長，但最後未被提名進入內閣。

報導說，選擇知名政界人物擔任駐中或駐日大使有前例可循，例如歐巴馬曾挑選猶他州州長、共和黨籍的洪博培（Jon Huntsman）擔任駐中國大使，前民主黨資深參議員馬克斯．包可士（Max Baucus）則在歐巴馬的第二任期駐節中國。川普上任後則任命愛荷華州州長布蘭斯塔德（Terry Branstad）為駐中國大使。

另一位知情人士透露，艾曼紐也曾被考慮擔任美國駐以色列大使，但後來放棄了這個想法，因為艾曼紐在擔任歐巴馬的幕僚長時，與以色列總理內唐亞胡的關係不佳。

報導說，艾曼紐和白宮均未對此消息置評，美國國務院發言人也暫未回應。

(中時新聞網)