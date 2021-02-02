新北市海山警分局今（2日）上午10時舉辦「110年重要結日強化金融機構（商家）安全維護暨詐騙宣導協調座談會」。（海山警分局提供）

新北市海山警分局今（2日）上午10時舉辦「110年重要結日強化金融機構（商家）安全維護暨詐騙宣導協調座談會」。（海山警分局提供）

農曆春節將屆，新北市海山警分局特邀請轄內各大金融機構、珠寶銀樓業、當鋪業、彩卷業、大賣場及加油站等業者，今（2日）上午10時共同參與「110年重要結日強化金融機構（商家）安全維護暨詐騙宣導協調座談會」，期藉座談會主動聽取業者對於重要節日間安全維護建言，共同維護轄區治安。

座談會由甫到任海山警分局分局長李忠萍主持，會中除了由偵查隊隊長林振瑞宣導工作重點及防搶、防竊應注意事項和概念，金融商家於重要節日期間，如有民眾須護鈔或有大量現金須補鈔情形，可撥打報案專線110或勤務中心、派出所電話，通知警方派員前往協助執行護鈔、補鈔戒護，以防遭有心人士覬覦，發生強盜、搶奪、竊盜等案件，提醒與會金融機構協助廣為宣導民眾提領大量金額有異常舉動時，多加關懷提問，必要時通知轄區警方到場協助，以維民眾財產安全。

為有效防制年節詐欺案件，該分局除持續積極查緝詐欺車手、加強熱點巡簽以防制提領熱點發生外，詐欺暨犯罪預防宣導承辦人小隊長黃鴻芳，彙整分享新興詐騙手法、案例分享以及因應作法，建請金融機構及超商協助判讀評估關懷提問，期攔阻民眾遭詐，另發現可疑車手之對象，速通報警方到場處理，因而查獲，可獲檢舉獎金新臺幣3千元，提醒大家一聽二掛三查證，小心求證165，期藉座談會之良性互動，大家平安過好年。

(中時 )