彰化縣近年中小學學生總量管制學校數年年增加，從前年9校、去年10校到今年11所學校，凸顯家長仍有明星學校迷思，愈有人氣的學校愈想擠進去；長遠來看，學校辦學仍應著重教學專業專長，配合108新課綱上路，打造各具特色的校本課程，才是學生之福。

教育資源患寡，更患不均；少子化衝擊，生源愈來愈有限，公立學校辦學不易，每每引發搶人大作戰。孩子生得少，家長更重視子女教育，難免有私校或明星學校迷思。

彰化縣近年中小學總量管制學校名單，近3年管制校數屢創新高。（謝瓊雲製表）

站在區域平衡發展、資源分配與學生受教權益著想，總量管制絕對有其必要，避免周邊鄰近學校長年慘遭磁吸效應而發展不均，也才不會抹煞了其他學校團隊辦學的努力。

彰化縣總量管制學校中，湖北、大成與和仁等，因最初校舍空間規畫限制，創校以來就持續管制，和東則是因校舍大規模翻新，尤其彰興國中最初設計各年級僅15班、上限45班，因太晚列入控管而破51班早已爆量。

彰化縣校長協會前理事長、靜修國小校長李遠筕表示，學生控管對學校團隊辦學當然有正向作用，最主要是空間不足的現實條件考量；每所管制學校皆有其個別因素，校舍新穎、位處重劃區新建案林立等磁吸效應，很難一概而論，更無法以此做為是該區辦學最好學校的論斷。

他說，少子化衝擊，學校就算不被裁併，也要面臨減班壓力，多數學校想盡辦法鞏固生源，為學校發展卯足全力，管制能避免有的學校空間過度飽和，有些空餘教室一堆，學生適度流動，也讓整個區域學校發展「均衡一下」。

彰化縣教師工會理事長方仁瑞則指，彰化縣考私校風氣太盛，升學主義仍掛帥，有些學校甚至犧牲所有專科教室空間轉作班級教室；呼籲學校應配合108新課綱上路，持續發展教師教學專業成長，打造各具特色的校本課程，才是長遠之計、學生之福。

(中時 )