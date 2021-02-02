中國商務部就對外投資合作發布報告稱，疫情在北美洲持續蔓延，加上美國新政府對華政策尚不明朗，中美、中加關係不確定性加強，未來中國企業對北美直接投資前景不容樂觀，對美投資領域將有所縮減，高科技產業投資持續受阻，對北美併購將保持低迷。

中新網報導，商務部2日公布「中國對外投資合作發展報告2020」稱，澳洲政府收緊外資審批政策，提高了對中資企業投資的監管要求，中國對澳洲的新項目投資持續下降；未來若上述情況得不到改善，預計中國對大洋洲的投資將持續放緩。

報告指出，2020年隨著兩國第一階段經貿協議的簽署，中美貿易摩擦雖然沒有繼續惡化，但美國單方面對中國企業赴美國投資審查日趨嚴格，對中國企業的制裁變本加厲，中國企業在美國投資發展面臨的不確定性增強，預計近期中國對美國的投資可能進一步放緩。

中加關係目前處於低熱度階段，未來中加關係仍將受到較多因素干擾，中國企業對加投資合作也將受到不利影響。不過，報告指出，未來中國對加拿大的投資行業有可能進一步擴大，除了能源、礦業的投資外，中國企業還將向清潔技術、航空航天、民用核能、農業技術等新興合作領域拓展。

(工商 )