台灣彩券今推出春節前最後一波5款刮刮樂新品，總獎金逾40億元；年終獎金自己賺，台灣彩券總經理蔡國基表示，年節前推出的共16款刮刮樂，共有737個百萬級大獎，但截止目前統計，已刮出97個百萬級大獎，其中，1名幸運兒刮中「1000萬行大運」頭獎1000萬元，根據經銷商回報，獎落基隆瑞芳。

彩迷還沒刮中大獎千萬別灰心；蔡國基表示，目前刮刮樂的百萬大獎還多達640個；其中，最受矚目的刮刮樂「2000萬超級紅包」至今3個頭獎2000萬元、200萬元加BMW休旅車的貳獎，至今都還沒有人刮出，很多大獎等著彩迷來拿。

此外，「大樂透」2月9日起連續13天每天開獎，民眾天天都有機會抱走億元頭獎，還加碼360組100萬元「春節大紅包」；頭獎已連摃21期的「威力彩」，2月4日頭獎預估上看3.9億元。

台灣彩券舉辦「金牛好運來 過年就要買彩券」活動，包括「超級麻將」每張售價500元，共有7個頭獎500萬元，是歷年面額500元刮刮樂中，頭獎500萬元個數最多的一款遊戲；總中獎率高達50％的「招財進寶」與「牛運當紅」，適合當作拜年伴手禮，還有廣受消費者喜愛的經典數字「7」主題遊戲「超級777」以及象徵新年財運到的「財神報到」。

台灣彩券今年邀請吳宗憲女兒吳珊儒Sandy擔任春節代言人，她特地來到活動現場，並購買春節限定款的刮刮樂，一刮就中千元；她也分享挑選刮刮樂的秘訣，她說：「財神爺很調皮，不要只選自己習慣的號碼」，有時候往前、往後1號，反而更容易中獎。

刮刮樂已成春節最應景的遊戲；蔡國基表示，刮刮樂除了娛樂性質外，從100元到2000元面額都有，也很適合當紅包、伴手禮，以送小朋友紅包為例，建議挑選中獎率50％、100元面額的刮刮樂，若當紅包送長輩，中獎率近7成、高面額的刮刮樂為首選。

(中時 )