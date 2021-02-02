南韓國防部2日發布最新版《國防白皮書》，內容將日本從以往的「夥伴」改稱為「鄰國」，反映雙方關係降溫；白皮書同時也向中國大陸和北韓釋出善意，刪除中韓「薩德矛盾」相關內容，以及視北韓為敵人的描述。

據韓聯社報導，這是文在寅政府第2次發布白皮書。在闡述與周邊國家國防交流合作的章節中，新版白皮書將日本的排序降至第2，位於大陸之後，相關內容僅稱「為了東北亞、乃至國際社會的和平與繁榮，韓日作為鄰國，理應保持合作」；這與之前「韓日兩國地理相鄰、文化相近，互為親密鄰居，也是共同致力全球和平與繁榮的夥伴」表述相比，顯然大打折扣。

在對陸合作方面，白皮書則刪除了2016年美韓正式宣布在韓國部署薩德反飛彈系統，引發中韓矛盾的內容，並加入「韓中兩國為實現雙邊關係正常化，於2017年文在寅就職第1年舉行韓中峰會」這段紀錄。

另外，針對南北韓關係，在闡述國防目標的章節中，最新版本保留2年前修改的「我軍將威脅和侵犯大韓民國主權、國土、國民、財產安全的一切勢力視為敵人」、「朝鮮的大規模毀滅性武器威脅半島的和平與穩定」，以替代更早之前「朝鮮政權和朝軍是我們的敵人」的字句。

分析認為，文在寅政府進入執政第5年，決定集中最後的力量，努力推動「朝鮮半島和平進程」，因此，韓方希望盡量減少對北韓不必要的刺激。

(中時 )