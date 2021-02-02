共機運8今進我西南空域 空軍廣播驅離 21:182021/02/02 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 運8技術偵察機。空軍提供。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 空軍今天發布共機動態，共軍1架運8技術偵察機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 今天沒有美軍機進我西南空域。 共機頻擾台 蔡英文肯定情研中心即時情蒐能力 桃機網速升級快8倍 國門Wi-Fi不再卡卡 (中時 ) #西南空域 #空軍 #共機 #發布 #共機動態 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 強強聯手 達方入股太宇 04:102021/02/02 證券．權證 宏佳騰揪伴 組車聯網聯盟 04:102021/02/02 產業．科技 台北國際工具機展 實體展擬延至明年 04:102021/02/02 財經要聞 路線及車站微調 中捷藍線拍板 04:102021/02/02 地方新聞 快手IPO火熱 涉侵權爭議 04:102021/02/02 全球財經 南投竹山鎮圖書館防疫 借書先幫書洗澡殺菌 18:032021/02/02 生活 蘋果殺手級新品暖身 7大台廠商機來了 13:162021/02/02 財經 義起勤學共好 魯凱皇家學院首屆碩士畢典 18:192021/02/02 生活 美軍機一月70架次探南海 陸專家：偵察中國潛艇力量 收集電磁信號 12:082021/02/02 兩岸 台中籃球場討債刀槍大亂鬥1死5輕重傷 逮19人4嫌在逃 11:292021/02/02 社會 發展英語一貫教學 烏日3校共組策略聯盟 13:182021/02/02 寶島 政治熱門新聞 傳民進黨將發起罷免 江啟臣說話了 - 政治 【返黨效應】結盟趙少康內幕？韓國瑜當面斷言：國民黨剩3條路 - 政治 韓趙結盟後黨主席最新民調 侯友宜出乎意料 - 政治 【返黨效應】韓國瑜為何能勸出趙少康？陳鳳馨曝幕後祕辛：他很感動 - 政治 獨／趙少康黨籍生效 歸建北市大安區黨部 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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