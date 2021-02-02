共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供
共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供

空軍今天發布共機動態，共軍1架運8技術偵察機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

今天沒有美軍機進我西南空域。

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(中時 )

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