張鈞甯在《緝魂》中演出備受肯定。（盧禕祺攝）

唐在揚監製、程偉豪執導，張震、張鈞甯主演的驚悚犯罪電影《緝魂》目前熱映中，張鈞甯睽違14年再合作張震，坦言「很像小學同學畢業之後很久沒見，很久之後，知道各自都拍了很多戲」，她回顧14年前剛入行，「對表演不太清楚，看到他超緊張，『天啊！張震就站在我面前講台詞』、『是張震是張震耶』，後來我們變成朋友，再看到他，成熟很多，歷練了很多大導演和角色」，張鈞甯讚張震一直都是拼命三郎，張震這次為演出癌末模樣激瘦12公斤，張鈞甯說：「他做什麼都完全投入，那樣的外型讓我很快進入狀況，我們合作默契十足！」

張震和張鈞甯因為喜歡《緝魂》故事，將片中夫妻間看似疏離卻有的愛和默契發揮得淋漓盡致，張鈞甯難忘片中一場起床後親吻張震頭皮的戲，「算是劇本沒有的即興演出」，被問親吻張震頭皮的感覺，她笑說：「沒想到張震的頭皮很軟，像是親吻小嬰兒那種感覺！」

張鈞甯在《緝魂》中為了張震和腹中孩子，可以不計一切代價，被問到現實生活中，是否有過為了家人或為了愛人付出一切的經驗？孝順的她表示自己做什麼事情都以家人為出發點考量，但目前沒有需要為了家人放棄什麼，笑說：「我收入進來，通通進媽媽的戶頭，要用錢再跟她說，這樣算不算？」

至於為了愛人豁出去？張鈞甯說：「我是這種人啊！為愛的人付出，因為一輩子要遇到愛的人不容易，一定要全力以赴！」她表示愛情來了，自己會勇敢去愛，不顧周邊人阻止，她笑說曾經被親戚嚇過「跟他在一起會運勢不佳氣場不好」，「但我不害別人，沒有做壞事，就覺得不需要因為別人說什麼來影響我的感情，我們可以一起好啊！」

被問到感情現況，張鈞甯說：「我還是希望可以趕緊，明年後年趕緊在卵子還健康的時候生孩子！希望趕緊碰到（對的）人，我相信會來的，老天都會安排。」她俏皮說：「掐指一算應該差不多了啦！」

張鈞甯近年在大陸作品主要以戲劇為主，《如懿傳》、《軍師聯盟》都讓大陸觀眾見識到她收放自如的演技，她謙稱自己人生中做什麼事情都很「慢熟」，「一開始是想做好（拍戲），一直到《武媚娘》才開始享受拍戲這件事，到現在變成好喜歡好喜歡。」儘管已是大陸知名女星，張鈞甯聽到自己因為《緝魂》票房突破1.04億人民幣（4.51億台幣）而成為大陸電影圈的「億級女星」，仍掩不住興奮說：「耶！趕緊放鞭炮！快點！」她坦言拍得很辛苦，導演程偉豪很努力嘗試將不同類型的表演放在裡頭，「張震、孫安可、林暉閔所有人表現都很好，創作被看到了，非常開心！」張鈞甯認為電影票房要好，故事最重要，「到底說了什麼樣故事？故事有沒有創意？情感講得深不深？雖然演員名氣加持可能有，但不是最核心的。」

(中時 )