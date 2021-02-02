一對一捉對廝殺。台灣人壽2月不只將二年期繳費美元利變保單的宣告利率，由2.9％拉高到2.95％，本月亦推出新的躉繳美元利變保單，宣告利率2.99％，市場分析都是對著中國人壽「神單」而來，先前中壽宣告2.95％，單張保費迅速衝破百億元，但目前宣告利率已先降到2.9％，在台壽挑起戰局後，3月可能又有升息趨勢。

壽險市場似乎逐漸轉變為目標明確的捉對廝殺，如國泰人壽與南山人壽在競爭外溢保單的龍頭地位；全年新契約保費近年都是國壽、富邦人壽與南山人壽三家公司在競逐，國壽雖以投資型保單為重心，但在一些傳統保單的設計或宣告利率上，亦不能不理會其他兩家，否則銷售通路亦會有意見，2020年只有這三家公司保費破千億元，且三家公司在規模、獲利、投資上亦較有可比較性。

至於中國人壽與台灣人壽則在資產規模、獲利、新契約保費上都相差不大，兩者競爭亦十分明顯。

2020年中壽的躉繳型美元利變壽險金美好，以宣告利率2.95％，從6月到11月就「吸金」160億元以上，是壽險市場下半年最亮眼的「神單」，全年中壽的美元傳統壽險亦約有新台幣631億元，排名市場第二，僅次於南山人壽的720億元，而台壽去年全年的美元傳統型則約銷售新台幣332億元，排名市場第五，台壽是以美元投資型取勝，全年有約新台幣268億元，排名市場第二，僅次國壽的362億元，中壽的美元投資型則只有新台幣31億元。

為了增加美元傳統型保單的保費，台壽突然在2月拉高二年繳費美元利變壽險增美金的宣告利率，拉上2.95％，且高保費折扣最高可以到4％，以對戰中壽目前的新鑫美利與達美樂，這二張也都是二年繳費，但2月宣告利率2.9％，折扣最高2.5~2.6％。

同時台壽還新推出一張躉繳美元利變壽險吉美寶，宣告利率直接拉上2.99％，投保15萬美元折扣0.9％，與中壽金美好折扣率一樣，成為2月最殺保單，若市場利率不變，3月亦可能有公司會跟進。

(工商 )