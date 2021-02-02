本土美體美顏老字號品牌媚登峯2日發表營運新模式，斥資千萬導入「HUBER 360體雕運動儀」為旗下27家會館升級AI數位化，提供精準陪練服務。媚登峯創辦人莊雅清指出，去年受惠頂級客留在台灣消費，2020年整體業績創下兩位數成長，今年AI化陪練將有助服務再升級。

目前全台已有8家導入體雕運動儀，預計年底前27家可全部到位。

媚登峯創辦至今43年，服務領域涵蓋SPA芳療、美身、纖體雕塑、美顏四大類，是台灣少數涵蓋完整美顏美體領域的通路品牌，隨著近年來瘦身管道多元化，競爭漸趨白熱化，莊雅清表示，為不斷提升服務品質及競爭優勢，早在29年前為首個代理法國LPG高效纖體儀器，近幾年更是從美國、英國、等國家持續代理新高科技儀器來台為客人服務。

截至2020年體驗熱銷排行榜前二大包括塑身快速體雕、美身按摩體雕均是纖體雕塑類，占整體業績近3成，第三、四名則是以手技為主的美胸按摩、全身芳療服務，亦顯示女性在身材曲線上自我投資更多，此次引進法國LPG新機型 「HUBER 360體雕運動儀」用AI精準陪練，預料將成業界新指標。

(工商 )