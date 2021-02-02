國民黨革實院長羅智強與「罷瑤 (民進黨立委)三劍客」北市議員汪志冰、陳重文、張斯綱成立罷瑤總部，發動罷免第一階段連署，昨宣布他的助理楊植斗擔任罷瑤總部執行長，並啟動54場街講。國民黨台北市黨部、黃國樑黨部都加入宣傳。楊植斗公布期程說，若農曆年後可順利遞交3000份連署書，今年8月28日天母北投鄉親有機會拿到公投、罷免兩種選票。

羅智強表示，為了收集罷瑤第一階段3000份，以及第二階段的3萬份連署書，他從昨晚開始要在士林北投區進行54場街講，並提供反萊豬、罷瑤的連署書給民眾填寫，現場安排專業志工協助，直接收件，用民意跟吳思瑤直球對決。

台北市黨部黃呂錦茹表示，罷瑤行動將結合反萊豬、綁大選的雙公投連署進行宣傳，除了配合羅智強、3位在地議員之外，也透過小組長、志工的體系宣傳，希望在最短時間內跨越第一階段3000份連署。

黃國樑黨部主委羅際琴說，目前除了把連署書發放傳送給黃復興系統之外，空戰也很重要，因此已透過口語、網路及LINE等系統，宣傳羅智強設計的國台語順口溜「萊豬無需要、罷免有需要（吳思瑤）」。

「不想吃萊豬，思瑤一定輸。」罷瑤總部執行長楊植斗公佈罷瑤期程說，如果能在年後順利遞交 3000份連署書，就可以向中選會訴求「公投綁罷免」，讓天母、北投的鄉親在8月28日有機會拿到兩種選票，一種是反萊豬、公投綁大選的公投票，一種是萊委吳思瑤的罷免票，今年公投日就照吳思瑤所期待的，來場直球對決。

(中時 )