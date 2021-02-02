高雄市議員黃捷第三階段罷免投票，將在6日舉行，在最後倒數階段，仍有一些人不能理解為何要罷免黃捷，國民黨立委鄭麗文今天公布她認為，黃捷非罷免不可的4大理由，並強調，希望高雄人用這張罷免選票，提醒「只在乎政治鬥爭、不在乎人民死活」的民進黨和蔡英文總統，不要忘記承諾過選民的「謙卑謙卑再謙卑」。

鄭麗文2日在臉書公布4大理由，第一、「不要挺萊豬議員，高雄人要為下一代守住」，第二、「不要只會監督在野黨的議員」，第三、「不要欺騙高雄人的議員，假裝無黨，其實是民進黨」，第四、「不要作秀的議員，高雄人有骨氣和禮貌，不會一言不合就翻白眼」。鄭麗文重申，台灣的「民主不是民進黨作主」。

對於罷捷團體和藍委近日指控她是萊豬議員、黃捷回應重申，罷免理由書完全沒有提到萊豬議題，「很明顯也是為了反對而反對，為了牽拖而牽拖」，她並非要說大家混淆焦點，而要回歸到這個議員到底適不適任，不是一場為了仇恨，為了報復站出來，把罷免當作工具的一個行動。

對於黃捷質疑，罷捷團體發言人徐尚賢不滿回嗆「難道罷免理由沒寫上落跑這兩字，就代表黃捷可以落跑嗎？」，莫非民代不用接受人民檢視嗎？他對黃捷有這樣的邏輯，感到荒唐至極，強調黃捷所言，證實了她是不適任的議員。

罷免「萊豬議員」清黃捷 為什麼要罷免黃捷？ 👎因為我們不要吃萊豬!!我們不要挺萊豬的議員，高雄人要為下一代守住這一戰!! 👎因為我們不要只會監督在野黨的議員!! 👎因為我們不要欺騙高雄人的議員!!假裝無黨，其實是民進黨!! 👎因為我們不要... 由鄭麗文發佈於 2021年2月2日 星期二

(中時新聞網)