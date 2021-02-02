一年一度的過年大掃除又要來了！在傳統習俗中，自農曆12月24號送神日起就要開始大掃除，其中還包含送神、清塵等各種有趣活動。對此，通靈大師江嘉葉也分享如何幫神祉清塵3步驟，讓大家都能獲得神明保佑，一整年旺不停。

「灶神是民間傳說中家堂的神祇之一，也是玉皇大帝派到每個人家中，監司這一家人平時善惡的神祇，而農曆十二月二十四日，正是傳統的祭灶日，這一天，除了祭灶之外，家中有佛堂的人，更要準備三牲拜拜，進行『送神』的儀式，將家中供奉的大小神明一起送上天。」

江嘉葉說玉皇大帝在每個家庭裡都派有一個灶神使者，在冥冥中監督著這家人，因此就算在家中也得謹慎行事，不可違背天理，所以在灶神上天稟報善惡以前，家家戶戶都會祭祀灶神，希望灶神的嘴巴可以甜一點。

知名命理師江嘉葉分享清塵3步驟，讓大家一整年旺不停。

江嘉葉也提醒，就算家中沒有供奉神祇，灶神依舊是存在的，所以在農曆12月24日這天，家中供神祇的人，一定要拜拜送神，並幫神祇「清塵」大掃除，如果家中沒有佛堂的人，也記得要拜灶神。

家中供奉神祇的人，會在農曆十二月二十四日這天的早上十點左右舉行「送神」祭祀，「送神」時一定要準備三果、三牲(雞、豬、魚)、三杯酒、三炷香，和各種金紙，通常是壽金、四方金和各種金銀元寶，過去大家都會準備甜湯圓，但也可以用各種餅乾糖果代替，如果不知要買何種金紙，到金紙店問一下，店家都會很清楚。江嘉葉說：「家中有拜拜『送神』的人，可以連灶神一起祭祀，不用再特意多準備東西；要單獨祭祀灶神的，也是要在早上十點，準備三牲、三果、三杯酒、三炷香，和各式的餅乾糖果跟金紙，朝廚房祭祀即可。」

江嘉葉表示會有這樣送神祭祀活動，目的是要感謝眾神對家人一年來的照顧，當然也祈望來年眾神們也都可以再好好的幫忙照顧。因此早上送完神，全家就要開始大掃除，但又該如何幫神祉進行清塵呢？

江嘉葉老師分享「清塵」三步驟：

一、

先雙手合十跟神祇溝通一下，表示要清理神像，請神明下座，講完後才可以移動神尊。（雖然已經完成了送神的祭祀，但家中還是會有神明駐守，所以還是要先溝通）

二、

移下來後，以柔軟的刷子，輕輕掃掉神尊上的灰塵即可，如果沒有刷子，可用乾淨柔軟的布代替，但千萬不要用水擦拭。

三、

全部神尊清理乾淨後，再把供桌擦拭乾淨，就可以把神尊放回原位，給神明乾乾淨淨的神尊和桌面，讓神明住得舒服，心情愉快，會更努力保佑這個家庭。

(中時新聞網)