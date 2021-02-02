44歲藝人何妤玟去年4月離婚邵天成，結束8年婚姻，今年正式和10年多前曾交往過的前男友大隸（洪健鈞）復合，日前她又遭同學爆料，大學時期她曾在KTV喝醉，不顧當時自己已經是女明星身分，與現場所有男生激吻，何妤玟本人也承認：「上大學以後滿愛玩的。」

何妤玟日前上節目《同學來了》被大學同學爆料，有一次一群朋友在KTV唱歌，她幾杯黃湯下肚後，竟一時興起和現場5個男生輪流接吻，同學還表示，「但是我已經忘記到底舌頭有沒有伸進去。」何妤玟也立刻辯解那是友誼的吻，而且大家都已經上大學是成年人了，「所以還好啦！我很熱情。」

同學解釋，何妤玟會覺得沒什麼，是因為在場的男生她都沒興趣，有一些還被她當成工具人，何妤玟則透露，當時會那麼做，是因為念政大時學校風氣保守，對當藝人的學生會比較有敵意，班上一半同學都不喜歡她，她才想到用吻換一些人情。

何妤玟坦承自己大學時間確實滿愛玩的。（圖/翻攝自YouTube）

何妤玟還遭其他同學爆料，國三時被長得不好看的男生告白，竟然當場回嗆：「你長那麼醜，憑什麼來跟我做朋友。」沒想到對方大有來頭，隔天帶著20幾個人去圍堵她，嚇得她立刻鞠躬道歉，改口可以和對方當朋友，想起這段青春回憶，何妤玟也自嘲是牆頭草。

(中時新聞網)