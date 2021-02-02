過年即將到來，民眾開始著手大掃除工作，因應今年疫情持續，環保署提醒民眾在大掃除之時也要做好防疫工作，加強居家內部環境消毒，加上各地環保局防疫消毒大隊針對戶外人潮較多且出入頻繁場所公共環境消毒，大家一起投入，同心齊力過個好年。另環保署已彙整全國各縣市春節期間垃圾清運時間表，置於「清淨家園顧厝邊綠色生活(EcoLife)網」便利民眾掌握春節期間垃圾清運資訊。

環保署彙整全國各直轄市、縣（市）春節期間垃圾清運情形，各縣市自大年初一（2月12日）起均停止收運垃圾，而恢復收運垃圾時間大部分縣市於大年初四（2月15日）開始清運，詳細垃圾清運時間，民眾可至「清淨家園顧厝邊綠色生活(EcoLife)網」查詢。另配合年終大掃除，清潔隊業務量大增，民眾如有大型廢棄物（如大型家具、家電等）需清運時，請務必提早於除夕（2月11日）前聯絡當地清潔隊，以利在農曆年前完成清運，環保署也再次提醒，請民眾依照預約時間將大型廢棄物搬出，切勿隨意棄置或夾帶丟棄其他垃圾，違者最高可處新臺幣6,000元罰鍰。

因應近期新冠肺炎疫情有升溫現象及春節期間大量國人返鄉過年，環保署呼籲，防疫工作除了全國防疫消毒大隊針對人潮較多且頻繁出入之公共區域，提高消毒頻率外，民眾及各場所管理單位也要落實居家社區、各場所內部環境消毒，特別是人員經常接觸之表面（如電梯按鈕、手扶梯、地面、健身器材、遊樂設施、桌椅、電話筒等經常接觸之任何表面；此外，公共浴廁，如水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把）應定期清潔，消毒方式可使用1：50稀釋漂白水或次氯酸鈉(1,000 ppm)，以拖把或抹布作用1-2分鐘，再以濕拖把或抹布擦拭清潔乾淨。由內而外，由上而下進行消毒。消毒工作人員應穿戴手套、外科口罩、防水圍裙等個人防護裝備。

最後，環保署籲請民眾於春節連續假期垃圾停收期間，配合妥善處理垃圾、廚餘及回收資源物，不要將垃圾堆置戶外，並特別呼籲民眾發揮公德心，外出旅遊不亂丟垃圾，遛狗隨手清狗便，維護公廁乾淨整潔，在疫情期間更要做好居家環境消毒，大家才能共同享有一個乾淨整潔新春假期。

(工商 )