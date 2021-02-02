白宮周一宣布，取消川普在任內最後一天，簽署豁免阿聯的鋁進口關稅行政命令，將維持對其課10％關稅，為拜登上台後推翻前朝政令的最新一例。

拜登在豁免令於周三生效前喊停。他在公告中說，有證據顯示從阿聯出口至美國的鋁，在市場上仍可能取代美國本土生產的鋁，從而威脅到美國的國家安全。

官方資料顯示美國2019年從阿聯進口13億美元的鋁。

他強調維持對阿聯的鋁課進口關稅，可能更有效保障美國的國家安全。拜登政府上周表示，會暫停包括豁免阿聯關稅等政令，然後逐一檢查。

阿聯的駐美國大使未第一時間評論拜登決定。

川普在1月20日卸任前夕做出豁免關稅決定的理由，是美阿雙方已達成配額協議，能限制阿聯出口鋁至美國的數量，因此豁免大部份由阿聯出口到美國的鋁關稅。

在簽豁免令之前，川普指阿聯是美國「重要國家安全伙伴」，阿聯也跟美國簽約購買50架洛克希德馬丁的F-35戰機。

拜登上台後詳細檢查川普卸任前簽下的大量政令，並逐一取消或暫時凍結被視為不妥的政令。其中，凍結美國對沙烏地阿拉伯的軍售，重新檢查川普批准對阿聯出售數十億美元武器的交易。

白宮發言人強調推翻川普的政令，只是廣泛檢討前任政府包含關稅等貿易政策的一部份，不應被視為會損害美國跟沙國與阿聯的緊密外交關係。

因為總統拜登正致力重建一套，根據慎重的分析與策略，在外交與貿易等政策上做出明智的決策過程。

(工商 )