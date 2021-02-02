根據健保資料庫統計，台灣20歲以上成年人腎臟結石盛行率7.38％，其中，較嚴重的鹿角形腎結石約占10至15％，因體型較大顆，不易一次性手術處理乾淨。

奇美醫學中心泌尿外科主治醫師李高漢表示，57歲許先生因腎臟結石造成無痛性血尿，在其他醫院做過多次體外震波碎石及內視鏡手術，仍無法根除結石問題，當時電腦斷層發現右腎結石約4.7公分，但因先前手術留置雙鉤導管，病人輾轉到奇美住院做進一步檢查，施行右側雙鏡聯合碎石手術，術後第三天出院，後續門診追蹤結石已完全清除。

李高漢說，門診腎結石病患從20歲到80歲都有，多數因健檢或者因為泌尿科感染、不明發燒、腎功能變差等原因，才揪出腎結石問題。他強調，腎結石一旦超過2公分，建議處理掉，1公分以上、2公分以下則可追蹤、可處理。

他說，大部分鹿角形腎結石病人常常沒有任何症狀，也因此有些病人會忽略結石長期阻塞嚴重性，因結石長期阻塞若沒有治療而放任腎臟水腫，時間一久，腎臟會慢慢萎縮甚至完全沒有功能，後續可能造成敗血症、腎衰竭、洗腎、癌症，甚至死亡等可能性。

李高漢指出，雙鏡聯合碎石手術與多通道手術差異點在於手術費用及部分耗材較貴，手術團隊需要同時有兩組有經驗的醫師執行，而經皮腎臟造廔碎石手術及軟式腎臟輸尿管鏡手術併發症發生率，則兩者相當。

(中時 )