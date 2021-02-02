全球最大棕櫚油進口國印度宣布要加徵關稅，加上馬來西亞1月棕櫚油出口恐驟減的利空籠罩，馬來西亞棕櫚油期貨2日下跌近2％。馬來西亞衍生品交易所4月交割棕櫚油期貨，周二跌1.86％來到每噸3,425馬幣，該合約上周漲6％，終結連2周收黑頹勢。據預測馬國1月的棕櫚油產品出口量，料較前月萎縮32％到37％。

(工商 )