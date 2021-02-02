加稅利空籠罩 馬國棕櫚油期貨跌近2％ 21:392021/02/02 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球最大棕櫚油進口國印度宣布要加徵關稅，加上馬來西亞1月棕櫚油出口恐驟減的利空籠罩，馬來西亞棕櫚油期貨2日下跌近2％。馬來西亞衍生品交易所4月交割棕櫚油期貨，周二跌1.86％來到每噸3,425馬幣，該合約上周漲6％，終結連2周收黑頹勢。據預測馬國1月的棕櫚油產品出口量，料較前月萎縮32％到37％。 產油國履行減產承諾 油價續漲逾1％ 《國際油價》減產提振 美油期貨漲逾2.5％ (工商 ) #棕櫚油 #期貨 #馬來西亞 #籠罩 #馬國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美元走強 CBOT玉米期貨7個交易日來首跌 21:402021/02/02 財經 美股回穩漲229點 GameStop跌逾30% 23:072021/02/02 財經 鄉民發功 白銀ETF爆量走高 04:102021/02/02 證券．權證 新興亞股基金爆大量 連三周吸金 04:102021/02/02 投資理財 《美股》散戶之亂延燒 GameStop重挫逾30％ 10:002021/02/02 財經 《商情》美元走強 紐約期棉回跌 10:172021/02/02 財經 CME調高保證金 白銀自8年峰點回落 21:502021/02/02 財經 日盛期貨：留意國際經濟數據 掌握農曆年節國際行情 15:292021/02/02 財經 《港股》醫藥股給力 恆指站上29000點 16:482021/02/02 財經 《期貨》同致期貨契約保證金調高 17:222021/02/02 財經 股價指數期貨贏家專欄－生技指數期貨 持續走弱 04:102021/02/02 證券．權證 財經熱門新聞 車用晶片缺爆 美若大開口 專家：台積電危險了 - 財經 台美搶救車用晶片大作戰 日媒爆美如意算盤打錯了 - 財經 1國重新開採 恢復對陸供應鐵礦石 澳肥單要縮水了 - 要聞 如同川普打貿易戰 專家：陸重擊澳經濟 關鍵數據揭贏家 - 財經 需求大爆發 DRAM合約價全面上漲 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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