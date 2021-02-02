美國科技股強彈，三星、SK海力士等重量級晶片股飆漲，加上外資買盤的帶動，韓國股市2日漲到1周高點。KOSPI指數周二收漲1.32％，報3,096.81點，早盤一度飆高多達2.7％，觸及1周高點。三星電子和SK海力士，周二分別大漲4.1％、5.2％；社交軟體Line的母公司Naver收漲4.2％，創歷史收盤新高。

(工商 )