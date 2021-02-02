科技股領漲 韓股觸及1周高點 21:392021/02/02 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國科技股強彈，三星、SK海力士等重量級晶片股飆漲，加上外資買盤的帶動，韓國股市2日漲到1周高點。KOSPI指數周二收漲1.32％，報3,096.81點，早盤一度飆高多達2.7％，觸及1周高點。三星電子和SK海力士，周二分別大漲4.1％、5.2％；社交軟體Line的母公司Naver收漲4.2％，創歷史收盤新高。 封關倒數 台積電狂飆近3％強攻 台股收復月線 散戶轉進追捧 銀價漲至8年高點 (工商 ) #三星 #觸及 #SK海力士 #收漲 #領漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電續助攻 台股大漲逾310點 11:372021/02/02 財經 《半導體》台積電續勇猛 收復半壁失土 10:342021/02/02 財經 《盤後解析》全員動起來 台股大漲349點 14:492021/02/02 財經 市場對鴻家軍太樂觀 蘋果專家：Apple Car概念股只看到1家 16:042021/02/02 財經 台積電衝鋒 台股強漲逾380點 11:372021/02/02 財經 封關倒數台股暴彈350點 報15760點 台積電飆21元收632元 12:222021/02/02 財經 《美股掃瞄》美股強彈 標普500指數創11月24日來最大漲幅 08:522021/02/02 財經 電子權值領漲 台股震盪偏多 16:092021/02/02 財經 《盤中解析》牛氣逼人 台股過關斬將大漲逾300點 10:512021/02/02 財經 恒指開高 漲近500點 10:412021/02/02 財經 《韓股》晶片族群開路 KOSPI收七日最高 15:402021/02/02 財經 財經熱門新聞 車用晶片缺爆 美若大開口 專家：台積電危險了 - 財經 台美搶救車用晶片大作戰 日媒爆美如意算盤打錯了 - 財經 1國重新開採 恢復對陸供應鐵礦石 澳肥單要縮水了 - 要聞 如同川普打貿易戰 專家：陸重擊澳經濟 關鍵數據揭贏家 - 財經 需求大爆發 DRAM合約價全面上漲 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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