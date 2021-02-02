藝人小S（徐熙娣）熱愛跳舞，不時在網上分享私下練舞的影片，完美體態加上妖嬈舞姿，常大受好評，近日她又曬出跳舞片段，就被粉絲敲網期待她去陸綜《乘風破浪的姐姐2》踢館，小S卻立刻拒絕，還吐露害怕原因，答案一揭曉，眾人直呼太真實。

小S在IG貼出一段跟老師一起跳雙人舞的畫面，只見小S穿著黑色貼身褲、黑色高跟鞋，隨著音樂做出扭腰、深蹲的動作，更顯她曼妙的身材，特別吸睛的是，小S跳舞時表情也不少，一直不經意地嘟起嘴，讓她也忍不住大呼：「誰來救救我，把我嘴巴黏住，我不想像金魚在跳舞」。

小S分享練舞片段。（圖／翻攝自IG）

影片一PO出，就有粉絲前留言詢問「你要不要去《乘風破浪的姐姐》第二季踢館啊姐？」而小S也被釣出秒回「不要」，網友見狀則使用激將法反問「到底在怕誰」，讓小S不得不親揭害怕原因：「怕隔離」、「不想隔離」，笑翻眾人的同時，大家也笑稱「人間真實」、「超級真實並無法反駁」。

另外，還有網友看到影片稱讚小S胸大，小S也大方回應「其實還好，適中，但挺」，更有人向小S表示她總跳同類型搔首弄姿的舞，提議她可以換跳快節奏一點的歌曲，甚至形容「有點歐巴桑的味道」，讓小S忍不住喊「我是性感中年婦女」、「此刻我就想耍騷嘛」，卻也被激得表示：「被你一講，我還挺想練帥酷的」，和粉絲一來一往互動熱絡。

(中時新聞網)