石油輸出國家組織（OPEC）龍頭沙烏地阿拉伯曾表示自2月起到3月，自願每日額外減產100萬桶，主要產油國履行減產承諾，帶動國際油價2日續漲逾1％。周二倫敦布蘭特期油漲1.4％，來到每桶57.12美元，連續第3天走揚；紐約西德州中級原油期貨漲1.5％，來到每桶54.37美元，兩大合約在周一交易日漲幅皆超過2％。

(工商 )