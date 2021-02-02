產油國履行減產承諾 油價續漲逾1％ 21:502021/02/02 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 石油輸出國家組織（OPEC）龍頭沙烏地阿拉伯曾表示自2月起到3月，自願每日額外減產100萬桶，主要產油國履行減產承諾，帶動國際油價2日續漲逾1％。周二倫敦布蘭特期油漲1.4％，來到每桶57.12美元，連續第3天走揚；紐約西德州中級原油期貨漲1.5％，來到每桶54.37美元，兩大合約在周一交易日漲幅皆超過2％。 《國際油價》減產提振 美油期貨漲逾2.5％ 《商情》散戶軋空發酵 拉抬紐約白銀飆漲逾9％ (工商 ) #減產 #產油國 #承諾 #漲逾 #每桶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬斯克喊2030起年交車2000萬輛 特斯拉股價漲近6％ 09:582021/02/02 財經 台積電衝鋒 台股強漲逾380點 11:372021/02/02 財經 高雄促產獎補助開跑 高階人才每年最高18萬 16:452021/02/02 寶島 封關倒數台股暴彈350點 報15760點 台積電飆21元收632元 12:222021/02/02 財經 70年碉堡荒廢閒置 黃國書盼活化促進重見天日 16:352021/02/02 生活 《盤中解析》牛氣逼人 台股過關斬將大漲逾300點 10:512021/02/02 財經 《鋼鐵股》中鋼Q1盤價勁揚 獲利可望比上季大增 11:422021/02/02 財經 《金融》業務員違規內控疏失 國票證挨罰24萬元 08:012021/02/02 財經 國發基金挺新創 推資金媒合協助 04:102021/02/02 產業．科技 《類股》鋼市Q1旺 中鋼帶隊上行 11:592021/02/02 財經 台積電續助攻 台股大漲逾310點 11:372021/02/02 財經 財經熱門新聞 台美搶救車用晶片大作戰 日媒爆美如意算盤打錯了 - 財經 需求大爆發 DRAM合約價全面上漲 - 財經要聞 - 工商時報 如同川普打貿易戰 專家：陸重擊澳經濟 關鍵數據揭贏家 - 財經 美晶片老大先進製程卡關外包 敲響美半導體業警鐘？ - 財經 美股道瓊早盤上漲近500點 GameStop、AMC跌逾40％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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