為遏阻散戶軋空GameStop的熱潮蔓延到白銀市場，芝加哥商品交易所（CME）宣布調高白銀期貨的保證金，白銀價格2日應聲從前一交易日攀抵的8年峰點回落，跌幅將近5％。周二現貨白銀價挫跌4.8％，來到每盎司27.59美元，周一跳漲7.3％達30.03美元，觸抵2013年2月以來最高點，與號召散戶軋空的論壇Reddit，開始鼓吹投資白銀有關。

(工商 )