經濟部證實，台船總經理曾國正以「生涯規劃」為由口頭請辭，將由台船董事長鄭文隆暫代總經理一職。

台船業務分為國艦、風電、商船三大事業，台船表示，近年來政府積極推動「潛艦國造、國艦國造」，讓海軍、海巡等公務船在國內建造，有了政策的加持做後盾，台船決心發展國艦國造及離岸風電的船務工程，配合政府國防自主及再生能源政策。

(旺報 )