台船總經理請辭 董事長鄭文隆將暫兼職務 22:012021/02/02 旺報 許昌平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台船總經理請辭 董事長鄭文隆將暫兼職務（照片來源／本人提供、業者提供、本報資料庫） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部證實，台船總經理曾國正以「生涯規劃」為由口頭請辭，將由台船董事長鄭文隆暫代總經理一職。 台船業務分為國艦、風電、商船三大事業，台船表示，近年來政府積極推動「潛艦國造、國艦國造」，讓海軍、海巡等公務船在國內建造，有了政策的加持做後盾，台船決心發展國艦國造及離岸風電的船務工程，配合政府國防自主及再生能源政策。 外資回頭大買 台積收復600 前哨戰 6單位申請實驗頻譜 (旺報 ) #台船 #總經理 #董事長 #國艦國造 #加持 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 政府基金持股全都露 勞退基金最愛台積、聯發科 04:102021/02/02 財經要聞 台聚傳將出脫鼎泰豐持股 04:102021/02/02 產業．科技 國家隊贈萬片口罩助弱勢 基隆20社福單位受惠 17:432021/02/02 生活 華視確認與中嘉合作 擬進駐52頻道 16:062021/02/02 生活 體驗蒙古文化就來這 民雄松田崗轉型蒙古文化園區 19:142021/02/02 生活 春節疏運國道客運有優惠 開車返鄉多利用台61和台31替代路道 13:212021/02/02 生活 台壽瞄準中壽神單 推對抗型美元保單 21:202021/02/02 財經 共機頻擾台 蔡英文肯定情研中心即時情蒐能力 18:542021/02/02 政治 《盤後解析》全員動起來 台股大漲349點 14:492021/02/02 財經 臺鹽董座陳啟昱 無預警請辭 04:102021/02/02 財經要聞 台資餐廳搶商機 冷凍年菜飄台味 04:102021/02/02 焦點新聞 財經熱門新聞 需求大爆發 DRAM合約價全面上漲 - 財經要聞 - 工商時報 如同川普打貿易戰 專家：陸重擊澳經濟 關鍵數據揭贏家 - 財經 貨櫃航運10年殺戮 謝金河：台灣3雄牛年將成奔馳黑馬 - 財經 一顆電動車馬達的大戰 東元搶先說加入MIH聯盟並已量產 大同苦追首張訂單何方青睞 - 財經 裕隆力挺 鴻華MIH平台亮相 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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