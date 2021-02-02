生死一瞬間 機械車位轎車砸落 路人差1秒變肉餅 驚悚過程還原（翻攝畫面）

這幾天網路LINE群組瘋傳一部驚險影片，某處機械停車場上層車位的轎車，突然往前滑動衝落地面，差點就砸到一名路過男子，情節宛如電影「絕命終結站」驚悚。事發地點曝光，就在台北市萬華區東園街一棟社區大樓，砸人車主和被砸路人都是車位用戶，由於沒有提告，僅由保險公司接手處理。

警方調查，家住台北市萬華區東園街某大樓的何男（24歲），1月31日下午騎著機車進入大樓地下機械停車場，遇見李姓男子（43歲）正在機械式停車格停車，何男則在一旁等待。上層車主李男將車輛停妥後，沒有確認車輛上升到定位就先行離開，反倒是何男看著李男車位下方的車輛緩緩上升就定位後，才牽著機車要離開；不料李男的車疑似沒拉手煞車，位於上層約半層樓高的汽車，就突然往前滑行，直接從上而下砸向何男，車頭重重落地，將何男機車砸毀，幸好何男機警退了一步，滾地躲過一劫。

生死一瞬間 機械車位轎車砸落 路人差1秒變肉餅 驚悚過程還原（中視新聞）

據《聯合新聞網》報導，剛離開不久的李男聽到巨大聲響，一回頭看才發現自己的車差點鬧出人命，急忙上前查看並協助報警處理。轄區警方到場後發現2人皆未受傷，因何男事後不提告，雙方協調之後同意交由保險公司處理後續。

(中時新聞網)