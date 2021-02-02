BP去年虧57億美元 十年來首見 22:022021/02/02 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國石油公司BP周二公布去年虧損57億美元，高於市場預估的虧損48億美元，為十年來首次年度虧損。2019年淨利100億美元。 其去年Q4淨利1.15億美元，不到市場預估的一半。 BP指能源價格大跌和需求減少等是去年虧損的主因，警告疫情繼續影響其今年業績表現。 阿里去年Q4獲利近人民幣600億元 優於預期 加工絲價漲、客戶訂單回流 宏益1月營收1.7億元 年增近5成 (工商 ) #億美 #虧損 #BP #淨利 #去年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今年稅後獲利挑戰18.3億元 東森購物1月獲利1.75億 04:102021/02/02 證券．權證 GameStop、AMC、黑莓鹹魚翻生 熱門水餃股 業務藏隱憂 04:102021/02/02 全球財經 大陸去年進口半導體晶片超3500億美元 創歷史新高 16:262021/02/02 兩岸 《科技》LG去年營業利益創新高 家電領域挑大梁 08:012021/02/02 財經 澳洲8年8.5億計畫瞄準東南亞 專家解析動機：降低陸主導地位 10:592021/02/02 財經 Switch今年度銷量衝2650萬台 04:102021/02/02 全球財經 華義去年12月轉盈 將推遊戲平台進軍海外 17:412021/02/02 財經 環團關切近期空品 台電：降載讓單日減少近億度電 20:032021/02/02 財經 《國際金融》科技股領軍 歐股走揚 17:052021/02/02 財經 《國際產業》BP上季獲利1.15億美元 遜預期 16:142021/02/02 財經 美元走強 CBOT玉米期貨7個交易日來首跌 21:402021/02/02 財經 財經熱門新聞 台美搶救車用晶片大作戰 日媒爆美如意算盤打錯了 - 財經 需求大爆發 DRAM合約價全面上漲 - 財經要聞 - 工商時報 如同川普打貿易戰 專家：陸重擊澳經濟 關鍵數據揭贏家 - 財經 美晶片老大先進製程卡關外包 敲響美半導體業警鐘？ - 財經 美股道瓊早盤上漲近500點 GameStop、AMC跌逾40％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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