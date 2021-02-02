英國石油公司BP周二公布去年虧損57億美元，高於市場預估的虧損48億美元，為十年來首次年度虧損。2019年淨利100億美元。

其去年Q4淨利1.15億美元，不到市場預估的一半。

BP指能源價格大跌和需求減少等是去年虧損的主因，警告疫情繼續影響其今年業績表現。

(工商 )