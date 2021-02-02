研究：搭電梯感染新冠風險低於戶外晚餐 22:032021/02/02 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球最大電梯製造商奧的斯，委託普渡大學進行三個月的研究發現，乘坐電梯被傳播新冠肺炎的風險低於戶外晚餐。 因為電梯內部設計並非一個密閉空間，只要大家一直遵守包括戴口罩等防疫規定，就能降低電梯內的感染風險。 外資提款 台股、韓股力道最重 「脫北者」啟示 陳冲：雙率雙低房價積重難返 (工商 ) #風險 #戶外 #電梯 #電梯內 #晚餐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 抱股過年 元大投信：雙5G ETF避單一國家風險 15:412021/02/02 財經 年長者進出猴硐車站不便 林佳龍允諾盡快發包、施工 12:582021/02/02 生活 《科技》超高敏核酸檢驗把關 減少偽陰性漏洞 11:592021/02/02 財經 黃偉哲祭鐵腕 大賣場防疫升級 04:102021/02/02 地方新聞 雲林祕境逍遙遊 觀光人次破千萬 04:102021/02/02 地方新聞 新冠肺炎疫情升溫 南市府了解轄內口罩工廠生產狀況 18:182021/02/02 寶島 醫院行政清潔員居隔擬發3萬 估40人受惠 17:552021/02/02 生活 高風險 新創符三要件 免列最低稅負 04:102021/02/02 金融．稅務 金融債 穩健投資首選 04:102021/02/02 投資理財 富蘭克林智能理財師 財管再進化 04:102021/02/02 產業特刊 特斯拉觸控面板有故障風險 美下令召回13.4萬輛 20:502021/02/02 國際 財經熱門新聞 需求大爆發 DRAM合約價全面上漲 - 財經要聞 - 工商時報 如同川普打貿易戰 專家：陸重擊澳經濟 關鍵數據揭贏家 - 財經 貨櫃航運10年殺戮 謝金河：台灣3雄牛年將成奔馳黑馬 - 財經 一顆電動車馬達的大戰 東元搶先說加入MIH聯盟並已量產 大同苦追首張訂單何方青睞 - 財經 裕隆力挺 鴻華MIH平台亮相 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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