全球最大電梯製造商奧的斯，委託普渡大學進行三個月的研究發現，乘坐電梯被傳播新冠肺炎的風險低於戶外晚餐。

因為電梯內部設計並非一個密閉空間，只要大家一直遵守包括戴口罩等防疫規定，就能降低電梯內的感染風險。

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(工商 )

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