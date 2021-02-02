全球最大電梯製造商奧的斯，委託普渡大學進行三個月的研究發現，乘坐電梯被傳播新冠肺炎的風險低於戶外晚餐。

因為電梯內部設計並非一個密閉空間，只要大家一直遵守包括戴口罩等防疫規定，就能降低電梯內的感染風險。

(工商 )