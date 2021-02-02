美國公路交通安全管理局（NHTSA）官網周二顯示，特斯拉同意召修近13.5萬輛觸控螢幕故障的Model S和Model X。NHTSA認為車內觸控螢幕故障，令駕駛人無法控制包括雨刷和除霜系統等功能，會影響駕駛人視野而構成重大行車安全問題。

特斯拉觸控面板有故障風險 美下令召回13.4萬輛
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(工商 )

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