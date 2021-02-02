特斯拉召修近13.5萬輛觸控螢幕故障車 22:032021/02/02 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國公路交通安全管理局（NHTSA）官網周二顯示，特斯拉同意召修近13.5萬輛觸控螢幕故障的Model S和Model X。NHTSA認為車內觸控螢幕故障，令駕駛人無法控制包括雨刷和除霜系統等功能，會影響駕駛人視野而構成重大行車安全問題。 特斯拉觸控面板有故障風險 美下令召回13.4萬輛 天鈺AMOLED驅動IC 拚上半年量產 (工商 ) #系統 #觸控螢幕 #召修 #萬輛 #NHTSA 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》前3季營利增3成 Panasonic上修財測 16:142021/02/02 財經 蘇花改春節大客車優先 省60分鐘 04:102021/02/02 地方新聞 中興電工攜手特斯拉拿下國道服務區充電服務經營權：湖口、清水、東山設立四座電動車快速充電站 13:182021/02/02 汽車情報-汽車新聞 《國際產業》不畏疫情 日韓元月新車業績逆勢成長 09:432021/02/02 財經 手機價高 手機險保費跳躍性成長 18:302021/02/02 財經 打入特斯拉全車種 系統電TPMS 出貨將暴增五倍 04:102021/02/02 證券．權證 1分鐘讀財經》供不應求 DRAM合約價全線上漲 08:162021/02/02 財經 Switch今年度銷量衝2650萬台 04:102021/02/02 全球財經 晶片短缺引爆提前購車潮 1月車市衝5.1萬輛 十年最狂 04:102021/02/02 財經要聞 E胸網紅穿高衩衣下身形狀全露 又秀S型沙漏曲線引遐想 15:552021/02/02 娛樂 《國際產業》緬甸政變 日本鈴木汽車兩工廠停產 11:082021/02/02 財經 財經熱門新聞 需求大爆發 DRAM合約價全面上漲 - 財經要聞 - 工商時報 如同川普打貿易戰 專家：陸重擊澳經濟 關鍵數據揭贏家 - 財經 貨櫃航運10年殺戮 謝金河：台灣3雄牛年將成奔馳黑馬 - 財經 一顆電動車馬達的大戰 東元搶先說加入MIH聯盟並已量產 大同苦追首張訂單何方青睞 - 財經 裕隆力挺 鴻華MIH平台亮相 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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