歐元區去年Q4 GDP成長初值 年跌5.1％ 22:022021/02/02 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟統計局周二公布歐元區去年Q4 GDP初值，季跌0.7％和年跌5.1％，均低於市場預估的季跌1％和年跌5.4％。 德國商業銀行經濟師Christoph Weil說，目前歐洲多國因防疫而封鎖的程度沒去年嚴厲，即使今年Q1 GDP因封鎖而下滑，萎縮幅度也不會像去年嚴重。 元月權證交易熱 年增86％ 《國際經濟》俄羅斯2020年GDP萎縮3.1％ 近11年最劇跌幅 (工商 ) #GDP #歐元區 #季跌 #封鎖 #初值 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》歐元區12月失業率持平 為8.3％ 10:172021/02/02 財經 新興亞股基金爆大量 連三周吸金 04:102021/02/02 投資理財 消費動能再攀升 統一投顧估台灣第一季GDP4.5％ 16:002021/02/02 財經 《國際金融》採礦股鍍銀 歐股收漲1.24％ 09:432021/02/02 財經 嘉縣新增養殖漁業生產區 比例提高至5成以上 16:002021/02/02 寶島 《美股》散戶之亂延燒 GameStop重挫逾30％ 10:002021/02/02 財經 《半導體》精材上季、去年營運齊創5高 每股賺6.37元 15:402021/02/02 財經 《國際產業》西門子能源上季轉盈 將刪減7800個工作 15:572021/02/02 財經 操盤心法－春節長假測試支撐，股息題材可逢低布局 04:102021/02/02 證券．權證 《港股》醫藥股給力 恆指站上29000點 16:482021/02/02 財經 《晨間解盤》若突破5日線 短線轉強(日盛投顧提供) 09:302021/02/02 財經 財經熱門新聞 台美搶救車用晶片大作戰 日媒爆美如意算盤打錯了 - 財經 需求大爆發 DRAM合約價全面上漲 - 財經要聞 - 工商時報 如同川普打貿易戰 專家：陸重擊澳經濟 關鍵數據揭贏家 - 財經 美晶片老大先進製程卡關外包 敲響美半導體業警鐘？ - 財經 美股道瓊早盤上漲近500點 GameStop、AMC跌逾40％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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