歐盟統計局周二公布歐元區去年Q4 GDP初值，季跌0.7％和年跌5.1％，均低於市場預估的季跌1％和年跌5.4％。

德國商業銀行經濟師Christoph Weil說，目前歐洲多國因防疫而封鎖的程度沒去年嚴厲，即使今年Q1 GDP因封鎖而下滑，萎縮幅度也不會像去年嚴重。

(工商 )