林暉閔（左起）、導演程偉豪、張震、監製唐在揚出席《緝魂》首映會。（陳俊吉攝）

儘管疫情重創全球電影圈，兩岸電影交流仍熱絡，唐在揚監製、程偉豪執導，張震、張鈞甯主演的驚悚犯罪電影《緝魂》日前在大陸上映，票房飆破億（人民幣），成為繼《我的少女時代》（3.6億）、《比悲傷更悲傷的故事》（9.5億）後，第三部在大陸票房破億的台灣電影。《緝魂》大陸上映日期為1月15日，同檔期有周杰倫監製，昆凌主演的《叱咤風雲》、呂聿來導演，姜武主演的《掃黑·決戰》和尹力導演，吳剛主演《沒有過不去的年》等電影，《緝魂》上映開紅盤，果然如陸媒和影評預測分析迎來破億票房。

監製唐在揚分析《緝魂》三大看點，表示第一點是「在導演精心安排之下，故事情節峰迴路轉，不到最後不知道真正的答案」，第二點則是張震、張鈞甯有別於以往的精湛演技，最後是「電影內容東方玄幻和西方科學並存，而且還可借此一虧十年後台北的樣貌，滿足觀眾的想像」。唐在揚談到《緝魂》如何讓大陸觀眾對電影埋單，他認為卡司很重要，「張震和張鈞甯都是大陸觀眾熟悉的明星，在網路上的流量很大」，再者他強調，導演程偉豪的《紅衣小女孩》、《目擊者》雖然沒有在大陸院線上映，但是評價很高，「這是程偉豪首部進軍大陸的電影，觀眾期待在大銀幕看到」，第三，則是懸疑科幻推理對大陸年輕人很有吸引力，「我們意外發現，片中講述的愛，吸引很多女性觀眾進場。」

導演程偉豪談到自己首部進軍大陸電影票房就破億，謙虛表示自己最在意觀眾的想法，「票房的部分，希望幫投資者回本，破億很開心，但是還沒回本」，他透露《緝魂》製作成本高達1.6億台幣，大陸電影票房拆帳和台灣不同，扣除戲院和宣傳發行，約可拿到大概三分之一，他估計大陸票房要到1.6億人民幣，才能回本。

程偉豪拍片首重視「故事」，「故事夠不夠精彩，精彩，大家才會想看」，他表示無論大陸、台灣或是其他市場，都強調「作者先行」和「內容先行」，他坦言一開始拍片，會在乎觀眾的反應，「但是後來就學得一個技能，不要太關注，而要把內容做好，現在只會在乎電影上映後首週的觀眾反應」，他表示自己是一個信奉「作者已死」的導演，「我相信導演的話語權已經在電影後製完成時用完，剩下是觀眾的解讀，即使過度的解讀，我也不能繞著這些打轉。」

(中時 )