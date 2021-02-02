由於新冠肺炎疫苗製造商生產不及，歐盟宣布管制疫苗出口至非歐盟國家，好讓會員國獲得足夠的疫苗，歐盟最新政策引發英國、加拿大與日本不滿，並招來世界衛生組織（WHO）批評。

歐盟日前欲阻止疫苗由愛爾蘭邊界進入已經脫歐的英國，引發英國與愛爾蘭抗議後，才撤回限制出口計畫，沒想到10日後歐盟又再宣布管制疫苗出口。

歐盟27個會員國取得疫苗的時程落後於以色列和英國等國家，也未達歐盟原先預定的時程。義大利甚至揚言將把疫苗製造商告上法院。

截至1月底止，在德國8,300萬人口中，約有193萬人施打第一劑疫苗，53.2萬人施打第二劑。相較之下，人口6,700萬的英國，將近900萬人已經施打第一劑疫苗。

在此同時，疫苗製造商表示將加速生產，以滿足市場需求。與德國生技公司BioNTech共同研發疫苗的輝瑞（Pfizer）表示，2021年的全球產量將提升至20億劑。

歐盟為了鞏固貨源禁止疫苗出口，讓仰賴歐洲提供疫苗的國家大感不滿。加拿大官員表示正在研究可行的反制措施，回敬歐盟限制出口。

加拿大資深貿易談判代表威赫爾（Steve Verheul）表示，加國正全面分析所有可能選項。

加國施打的輝瑞／BioNTech疫苗是在比利時生產，但比利時工廠目前在進行整修，2月中之前出貨至加國的疫苗大約減少七成。

此外，歐盟限制出口將影響日本的疫苗接種計畫。日本預計1月開始讓民眾施打疫苗，時間已較多數主要經濟體晚，日本政府的目標是在夏季的東京奧運會之前，為所有民眾取得疫苗。

負責疫苗接種計畫的官員河野太郎表示，歐盟啟動疫苗出口透明機制，將影響日本的供應時程。

日本目前倚賴外國製造商提供疫苗，河野日前警告，鞏固疫苗貨源的舉動可能引來報復，和中斷全球供給。

(工商 )