阿里巴巴集團2日公佈2021財年第3季（統計截至2020年12月31日）財報，集團收入年增率37％達到2210.84億元（人民幣，下同）。這主要由中國零售商業業務的穩健收入增長，以及雲端計算的強勁收入增長所驅動，讓本季核心商業收入年增38％達到1955.41億元。其中零售商業收入年增率39％、1536.79億元；雲端計算收入年增50％至161.15億元。

據阿里巴巴公布數據，天貓線上已付實物商品交易額（GMV）在統計到2020年12月的單季年增率為19％，主要受到快速消費品、家裝類目的快速增長推動，同時消費電子品類年增率也實現加速；淘寶線上已付實物GMV成長則是因服飾、家居裝飾和消費電子品類帶動。

新零售方面，阿里巴巴在去年10月完成收購高鑫零售，取得控股權並開始將其業績併表。本季數據中，主要由阿里巴巴數位技術所驅動的線上購物，已佔高鑫零售商品銷售總收入的24％。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，中國是2020年全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。得益於經濟快速回暖，天貓雙11全球狂歡季再獲成功，在促進消費增長、滿足消費需求同時，通過提供數位轉型支持商家應對疫情。

同時阿里的雲端計算業務的收入年增50％至161.15億元，首次實現經調整EBITA轉正。由於實現規模經濟效益呈強勁增長，反映出中國處於早期發展階段的雲端計算市場巨大潛力。

(旺報 )