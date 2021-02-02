江西官方聲稱象鼻山口罩已獲金氏世界紀錄認證，但金氏紀錄官方網站上「世界上最大布口罩」的記錄尚未更新，目前的記錄保持者為沙烏地阿拉伯吉達市的一家貿易公司於去年8月30日創下，紀錄保持者是一副面積72平方公尺的口罩。（圖

近日大陸江西省鷹潭著名的龍虎山風景區申請金氏世界記錄認證，申請內容是當地政府為景區內象鼻山的山岩上戴上了一只巨大的口罩，以「最大布口罩」申 請界記錄認證。網友為此熱烈討論，許多人認為是行銷搞過頭了，應該申請「工作太閑」、「史上最蠢」的世界記錄。

《觀察者》報導說，江西鷹潭龍虎山景區內有一處景點是一座高約100公尺的山峰，峰上有一石樑淩空垂下，山體形狀像一隻巨型石象在汲水，當地人取名為「象鼻山」。據龍虎山景區官網介紹，這是長期受雨水沖刷溶蝕風化而脫落，造成崩塌殘餘型的石樑穿洞類景觀。

不過，如今這座象鼻山的「嘴部」被戴上了一副巨大的布製口罩。江西鷹潭當局表示，這是為推廣景區活動與和防疫宣傳相結合，倡議人們「本地旅遊、就地過年」。

象鼻山戴口罩也得到了當地政府的支持，鷹潭市副市長蔡江參加了活動的啟動儀式。（圖／鷹潭日報）

據《江西網路廣播電視台》消息稱，龍虎山景區在1月31日組織開展了「吉象喊你戴口罩」微倡議景區接力活動，由8名藥農攀上了景區裡的象鼻山崖，利用長繩將一塊巨大的白布掛在了象鼻的底部。同時把一條長達15米的巨型條幅也披掛在象鼻山頂，布幅上印有「龍虎仙境、吉象天成」字樣。景區還將象鼻山戴口罩的過程通過網路平台進行現場直播，還號召各大景區景點一起加入戴口罩接力活動。

據《鷹潭日報》稱，龍虎山景區此項活動希望能打響象鼻山知名度，又能增進旅遊品牌影響力，同時也宣導疫情防控。此外，還配合「本地旅遊、就地過年」的宣傳活動。

江西省文化和旅遊廳官方微博發布，象鼻山口罩以「世界最大布口罩」獲得金氏紀錄。（圖／微博@江西風景獨好）

江西省文化和旅遊廳官方微博「@江西風景獨好」聲稱，象鼻山上的這副口罩已成功申報金氏世界紀錄，成為「世界上最大的布口罩」。不過媒體報導稱，金氏世界紀錄官方網站上關於「世界上最大布口罩」的記錄尚未更新，目前的記錄保持者為沙烏地阿拉伯吉達市（Jeddah）的一家貿易公司，該項紀錄是2020年8月30日所創下，紀錄保持者是一副面積72平方公尺的口罩。

雖然可能打破金氏世界紀錄，但這項給山石「戴口罩」的操作，讓不少網友只想吐槽：「是防疫工作太閑了，還是龍虎山的紗布太多了呢？」。另有網友指出，所謂「最大的布口罩」本是個「偽命題」，口罩之所以稱之為口罩，正是因為戴在人嘴上，可是根本就沒有任何人真的有幾十平米大的嘴，沒人能戴的口罩，不過是一塊普通的白布罷了。還有網民直接酸江西鷹潭官方，認為他們「工作太閑了」、「閑的蛋疼」，應該申請「最蠢」或「最無聊」的世界紀錄。

(中時新聞網)