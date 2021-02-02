農曆春節即將到來，最近有越來越多人開始在彩券行聚集，購買刮刮樂試手氣。一位民眾就在考慮要挑號還是直接購買整本，哪種方式的中獎機率比較高？引起網友熱議。不少過來人分享，購買整本通常都是賠錢收場，最好要有「輸到脫褲」的準備。

原PO在臉書「爆廢公社二社」上表示，由於過年快到了，看到台彩推出一張2000元刮刮樂，號稱中獎率69.33％，最大獎更有台幣2000萬元。詢問網友「有人一次衝一整本的嗎？下場如何？還是選號碼買來刮就好？」原PO猜測，可能中大獎的人都只是低調不說而已。

文章一出馬上引起熱議，不少苦主透露，一次買一本刮通常「下場都很慘」。網友表示，「一次衝兩本⋯⋯下場是臉臭的回家」、「下場就是輸到脫褲 哭暈在廁所」、「買一本賠半本」、「三萬換一萬八，要有虧一萬二的扣打」。最好不要多買，並相信「是你的就是你的，買一張會中就是會中」的道理。

過來人建議，可以準備購買一本的錢去彩券行，但是不要買整本，除非有刮到5000-10000以上的獎再換一本來刮。「一張一張刮比較好，衝整本要有輸到脫褲的準備」。網友也說，網路上有很多網紅實測刮刮樂的影片，通常都是賠錢收場。「買整本要有賠4成的準備！但整本裡面有刮到插花大獎的話，都是賺！」、「如有集資， 可一整本碰運氣；如沒有，就買單張就好」。

(中時新聞網)