導演程偉豪和張鈞甯合作《緝魂》默契十足。（盧禕祺攝）

台灣電影《緝魂》票房在大陸破億，36歲的年輕導演程偉豪絕對是關鍵人物，他2016年執導的《紅衣小女孩》以8500萬台幣票房刷新台灣10年間恐怖片票房紀錄，2017年的《目擊者》票房也突破5000萬，第三部長片《紅衣小女孩2》更是2017年唯一破億的台灣電影，寫下台灣恐怖片以及續集超越首集票房的紀錄。

程偉豪談到《緝魂》選角，表示自己在構思劇本初期就鎖定片中檢察官角色是張震，至於女主角張鈞甯，則因母親愛看大陸古裝劇，「我媽發現張鈞甯演技很好，我就想，如果張震願意剃光頭（片中角色造型），張鈞甯願意剪短髮就好了」，程偉豪將第一版的劇本傳給張震，迅速獲得張震的首肯，「張震說他很喜歡，當天反覆看了三次，我們馬上約碰面」，程偉豪接著把劇本傳給張鈞甯，「她當時在北京飛往台灣的飛機上，她一下飛機就傳訊息給監製要約碰面」。

張震在《緝魂》中飾演癌症末期的檢察官，程偉豪在開拍前，將父親罹癌到過世的歷程娓娓說給張震聽，「片中張震突然癲癇，皮膚乾澀，都是我觀察到父親生病時的真實狀況」。程偉豪的父親在他寫《緝魂》劇本第一稿的階段過世，「電影後半段都是爸媽當時的心路歷程，我用活著的人觀點來探討，希望（離開的人）靈魂繼續存在，來體現執念這種事情。」程偉豪表示父親離世前半年，他體驗到爸媽相處之間最多的愛，「他們很傳統，平常不會在小孩面前表現愛，但是那半年，有些肢體動作，小到媽媽用乳液幫爸爸擦乾燥的皮膚，都會讓我感受到這就是付出，這就是愛。」

《緝魂》片中有玄幻部分，程偉豪表示父親過世後，頭七當天並沒有到他和媽媽的夢中，「爸爸反而到大嫂夢裡，大嫂剛生下二寶，而這個孫子是爸爸生前最牽掛的，所以爸爸回來看了孫子」。他將希望父親靈魂能夠永存的執念，透過《緝魂》變成了紀念，「我跟爸爸說，我會過得很好，不會再有執念，會放下。」

程偉豪接連幾部劇情長片都走懸疑驚悚的燒腦路線，坦言拍完《緝魂》之後想拍喜劇片，「想拍輕鬆一點的東西，比較詼諧的，但不是大搞笑的，」他表示自己剛開始拍短片時期，都走幽默、詼諧和嘲諷路線，「想回到短片創作時期的開心，目前劇本已經完成了，順利的話，今年就會做」，但即使說要「輕鬆一下」，程偉豪仍是滿腦子的創意，「會把之前的犯罪、恐怖片的橋段拿出來在新片中翻玩一下！」

(中時 )