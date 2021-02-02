俄羅斯國防工業接下一件相當有挑戰性的任務，將設計一種可以擋住M2白朗寧重機槍子彈的防彈衣，是「下一代士兵作戰裝備」計畫之一。

任務與命令(task and purpose)俄羅斯國家技術集團(Rostec)在過去幾年，已經推出過3種單兵防彈系統，稱為「勇士」( Ratnik)，，這種軍服有覆面式頭盔、軀幹與四肢也都有護甲，勇士已出到3代(Ratnik-3)。

根據美國詹姆斯頓基金會(Jamestown Foundation)的說法，當前的「勇士3」戰鬥裝是一種全面性個人護甲和武裝，可以提供足夠好的防彈能力，使單兵的綜合戰鬥力增加好幾倍。

「勇士3」戰鬥服由10個子系統和59個組件構成，包括現代化的防彈衣，可承受7.62公釐子彈直射。頭盔配有熱顯系統、手電筒，以及士兵通話器。還配備電熱衣，背包裡有濾水器可供野外求生，另有防毒面具和醫療包”。

Rostec稱，在過去的8年中，已經向俄羅斯國防部交付了30萬套不同形式的勇士作戰裝備。

即使「勇士」看起來相當不錯，但是Rostec仍在計畫研發第4代裝備，名稱改為「戰士長」(Sotnik )，或叫百夫長(Centurion)，該字源來自哥薩克騎兵的指揮官。官方對新系統的細節含糊不清，但先前曾表示，第四代「戰士長」裝甲，將由輕質聚乙烯纖維和裝甲板組成，可承受M2白朗寧重機槍的直射。

眾所周知，.50口徑(12.7公釐)的M2白朗寧重機槍是出了名的大殺器，雖已問世100年，但是它的射速與貫穿力、衝擊力仍然強悍，甚至能打破沒有特殊護甲的裝甲車，因此，要設計對抗50機槍彈的防彈衣絕非易事。

M2白朗寧重機槍，仍是現代戰場的大殺器。(圖/美國陸軍)

Slow Motion Footage of M2 50 CAL Machine Gun VS. Car

詹姆斯頓基金會研究人員、海軍分析中心顧問山繆·本迪特（Samuel Bendett）表示，「雖然揚言擋下.50口徑子彈的目標，聽起來實在有些科幻，但俄羅斯軍方對此非常認真。」

本迪特說， 「戰士長」可能會用到機械式外骨骼，他們在去年9月，曾展示一款外骨骼系統，可為士兵承擔80公斤的重量，不過其他方面處於概念階段。

(中時新聞網)