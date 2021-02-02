「雞排妹」鄭家純近日在臉書自爆主持尾牙慘遭性騷擾，除了廠商老闆言語讓她感到不舒服，當天還有位男歌手同樣有性騷擾行為，隨後更向媒體淚訴性騷她的男歌手就是金曲台語歌王翁立友，令翁立友所屬唱片公司立刻發出聲明，反駁性騷指控，甚至喊告雞排妹，雙方各說各話如羅生門。據悉，雞排妹明（3日）下午將出席《國際橋牌社》第二季宣傳活動，她與翁立友間的性騷擾風波，勢必成為媒體追問焦點。

雞排妹自爆遭翁立友性騷一事，遭對方用左手滑過她的屁股，引發網友兩極評論，稍早PTT更有網友起底一篇雞排妹在2019年的新聞，報導內文指出，台北市議員「呱吉」邱威傑受邀上雞排妹直播節目，認為性騷擾是主觀認定問題。

翁立友捲雞排妹性騷風暴，臉書也被網友罵聲灌爆。(取自翁立友臉書)

而雞排妹則是以自己2年前去醫美診所遇到的經驗為例，她說：「我問醫生我的臀部會不會太大，我就穿著丁字褲之類的衣著，醫生站在鏡子前面看著向我解說，講完他的手輕輕的拍了一下我的屁股，因為那醫生長得很帥，我跟你說，被打那下屁股就覺得蠻爽的！」

起底雞排妹這篇舊聞的網友更感嘆寫下評論，那就是「人帥真好 人醜性騷擾 人帥給你X 人醜性侵犯的最加註解」，在PTT瞬間引發熱議，不少網友更忍不住同情翁立友，紛紛留言「人帥真好QQ」、「幫翁立友QQ」、「用拍的可以，用滑的不行」、「立友你歌唱得再好還是被歸類為醜男，嗚嗚嗚嗚」，但也有人力挺雞排妹「性騷擾本來就是當事人為主，肥宅光是存在就是性騷擾了」。

雞排妹因為自爆尾牙遭到性騷擾，連日以來面對網友質疑與攻擊，壓力大到以淚洗面，不過女星小嫻(黃瑜嫻)則默默留言鼓勵雞排妹，「很心疼妳，也謝謝妳的勇敢，很多女性面對這樣的困境很多都求助無門，就算是跟身邊信任的人説了，也會以各種理由勸退，但就是這樣的氛圍，一直在縱容這些人。不要理會酸民，妳的勇敢已經讓很多女性知道，遇到不尊重的對待，我們可以勇敢大聲的説不！」

(中時新聞網)